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Арсенал заинтересован в трансфере хавбека Челси Жоржиньо 

Англия
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У бразильца летом истекает контракт

Арсенал заинтересован в трансфере хавбека Челси Жоржиньо 

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Лондонский “Арсенал” и ряд неназванных клубов АПЛ изучают возможность трансфера полузащитника “Челси” Жоржиньо.

Об этом информирует The Athletic. Лидеру АПЛ нужны футболисты в центр поля после травм Парти и Эльнени. “Арсенал” предлагал 70 млн фунтов за полузащитника “Брайтона” Мойзеса Кайседо, но клуб Роберто Де Дзерби отказывается продавать одного из своих лучших игроков зимой.

Так и возник вариант с 31-летним Жоржиньо, контракт которого с “Челси” истекает летом.

Вероятность трансфера Жоржиньо в “Арсенал” или другой клуб зависит от того, успеет ли “Челси” договориться с “Бенфикой” по переходу Энцо Фернандеса.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига трансферы Челси (Лондон) АПЛ Жоржиньо
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