Арсенал заинтересован в трансфере хавбека Челси Жоржиньо 

Лондонский “Арсенал” и ряд неназванных клубов АПЛ изучают возможность трансфера полузащитника “Челси” Жоржиньо.

Об этом информирует The Athletic. Лидеру АПЛ нужны футболисты в центр поля после травм Парти и Эльнени. “Арсенал” предлагал 70 млн фунтов за полузащитника “Брайтона” Мойзеса Кайседо, но клуб Роберто Де Дзерби отказывается продавать одного из своих лучших игроков зимой.

Так и возник вариант с 31-летним Жоржиньо, контракт которого с “Челси” истекает летом.