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Первый отказ Дайчу. 40-миллионный Галлахер не захотел переходить в Эвертон

Англия
(1 голосов)

Игрока сборной Англии не интересует борьба за выживание 

Первый отказ Дайчу. 40-миллионный Галлахер не захотел переходить в Эвертон

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Новый главный тренер “Эвертона” Шон Дайч видит необходимость усиление средней линии “ирисок” и одной из приоритетных целей ливерпульского клуба был полузащитник “Челси” Конор Галлахер.

По информации английской прессы, “Челси” получил предложение в 40 млн фунтов от “Эвертона” за 22-летнего Галлахера, но сам футболист не выразил желания переходить в клуб, который борется за выживание, сообщает BBC и другие источники.

На Галлахера также претендует “Ньюкасл”, но “Челси”, как и другие клубы топ-6, не хочет вести дела с нуворишами АПЛ. Проявляет интерес к игроку сборной Англии и “Кристал Пэлас”, в котором Галлахер успешно играл в прошлом сезоне на правах аренды. “Пэлас” вновь готов только арендовать игрока, что не совсем устраивает “Челси”.

В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 22 матчах “Челси”.

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) АПЛ Шон Дайч Конор Галлахер
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
30.01.2023 в 22:24
Краще беріть Судакова за ці гроші
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