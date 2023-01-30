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Первый отказ Дайчу. 40-миллионный Галлахер не захотел переходить в Эвертон
Игрока сборной Англии не интересует борьба за выживание
Getty Images / Global Images Ukraine
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По информации английской прессы, “Челси” получил предложение в 40 млн фунтов от “Эвертона” за 22-летнего Галлахера, но сам футболист не выразил желания переходить в клуб, который борется за выживание, сообщает BBC и другие источники.
На Галлахера также претендует “Ньюкасл”, но “Челси”, как и другие клубы топ-6, не хочет вести дела с нуворишами АПЛ. Проявляет интерес к игроку сборной Англии и “Кристал Пэлас”, в котором Галлахер успешно играл в прошлом сезоне на правах аренды. “Пэлас” вновь готов только арендовать игрока, что не совсем устраивает “Челси”.
В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 22 матчах “Челси”.
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