Первый отказ Дайчу. 40-миллионный Галлахер не захотел переходить в Эвертон

Новый главный тренер “Эвертона” Шон Дай ч видит необходимость усиление средней линии “ирисок” и одной из приоритетных целей ливерпульского клуба был полузащитник “Челси” Конор Галлахер.

По информации английской прессы, “Челси” получил предложение в 40 млн фунтов от “Эвертона” за 22-летнего Галлахера, но сам футболист не выразил желания переходить в клуб, который борется за выживание, сообщает BBC и другие источники.

На Галлахера также претендует “Ньюкасл”, но “Челси”, как и другие клубы топ-6, не хочет вести дела с нуворишами АПЛ. Проявляет интерес к игроку сборной Англии и “Кристал Пэлас”, в котором Галлахер успешно играл в прошлом сезоне на правах аренды. “Пэлас” вновь готов только арендовать игрока, что не совсем устраивает “Челси”.

В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 22 матчах “Челси”.