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Лидс подписал хавбека Ювентуса и сборной США Маккенни
Третий американец в Лидсе, не считая тренера
Фото: leedsunited.com/Автор - невідомий
Клуб английской Премьер-лиги “Лидс” официально объявил о переходе 24-летнего хавбека “Ювентуса” Уэстона Маккенни.
Маккенни присоединился к “Лидсу” на правах аренды за 1.25 млн евро. Также “Лидс” имеет право выкупа футболиста за 34.5 млн евро + бонусы.
Маккенни стал третьим игроком сборной США в “Лидсе” после того как команду летом возглавил американец Джесси Марш. Ранее к йоркширскому клубу присоединились опорник Тайлер Адамс и атакующий центрхав Брендан Ааронсон.
До перехода в “Ювентус” перед сезоном 2022/21 Маккенни провел четыре года в клубе Бундеслиге “Шальке”, а в США универсальный хавбек выступал за “Даллас”.
Всего за “Ювентус” Маккенни провел 96 матчей, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач во всех турнирах.
Маккенни стал третьим зимним новичок “Лидса” после центрбека Макса Вебера (“Ред Булл Зальцбург”) и форварда Жоржиньо Рюттера (“Хоффенхайм”), на которых “белые” потратили более 40 млн евро.
???? #WelcomeWeston pic.twitter.com/heUO6hRVej— Leeds United (@LUFC) January 30, 2023
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