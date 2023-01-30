Лидс подписал хавбека Ювентуса и сборной США Маккенни

Клуб английской Премьер-лиги “Лидс” официально объявил о переходе 24-летнего хавбека “Ювентуса” Уэстона Маккенни.

Маккенни присоединился к “Лидсу” на правах аренды за 1.25 млн евро. Также “Лидс” имеет право выкупа футболиста за 34.5 млн евро + бонусы.

Маккенни стал третьим игроком сборной США в “Лидсе” после того как команду летом возглавил американец Джесси Марш. Ранее к йоркширскому клубу присоединились опорник Тайлер Адамс и атакующий центрхав Брендан Ааронсон.

До перехода в “Ювентус” перед сезоном 2022/21 Маккенни провел четыре года в клубе Бундеслиге “Шальке”, а в США универсальный хавбек выступал за “Даллас”.

Всего за “Ювентус” Маккенни провел 96 матчей, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач во всех турнирах.

Маккенни стал третьим зимним новичок “Лидса” после центрбека Макса Вебера (“Ред Булл Зальцбург”) и форварда Жоржиньо Рюттера (“Хоффенхайм”), на которых “белые” потратили более 40 млн евро.