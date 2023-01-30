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Кубок Англии. Вест Хэм уверенно переиграл Дерби Каунти
По голу забили Боуэн и Антонио
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Вест Хэм” проводил свой матч против “Дерби Каунти”, уже зная своего возможного соперника в пятом раунде Кубка Англии. В случае победы на “Прайд Парк” соперником “хаммерс” станет “Манчестер Юнайтед”. Но на команду Дэвида Мойеса эта информация никак не повлияла. “Вест Хэм” провел хороший матч как для себя, правда соперник – “Дерби Каунти”, представляющий Лигу 1, не оказал сильного сопротивления “хаммерс”.
Лукаш Фабиански, Деклас Райс и Лукас Пакета получили передышку, но на других позициях у “Вест Хэма” играли основные футболисты и в каждом из таймов команда Дэвида Мойеса забила по голу.
Первый мяч – результат хорошего командного взаимодействия. Боуэн оставил мяч Соучеку в штрафной, чтобы самому затем замкнуть передачу чеха.
https://www.ua-football.com/foreign/england/1675106188-legkie-soperniki-dlya-favoritov-sostoyalas-zherebevka-pyatogo-raunda-kubka-anglii.html
А затем именно Боуэн выполнил прострел на Антонио, и мяч, рикошетом от защитника “Дерби”, долетел до Майкла Антонио.
Headed ????#EmiratesFACup— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 30, 2023
pic.twitter.com/VWVcIYYxOL
2:0 – в субботу “Вест Хэм” сыграет на выезде против “Ньюкасла” в матче АПЛ и так легко разыгрывать свои голевые атаки “хаммерс” никто не даст.
Кубок Англии, четвертый раунд. Дерби, “Прайд Парк”
“Дерби Каунти” (III) – “Вест Хэм” 0:2
Голы: Боуэн 10, Антонио 50
“Дерби Каунти”: Вайлсдмит – Смит, Дэвис (Доббин 63), Форсайт, Робертс – Хурихэйн (Руни 71), Берд (Томпсон 61) – Мендес-Ленг (Спринджетт 62), Найт, Баркхайзен (Кешин 62) – Коллинз
“Вест Хэм”: Ареола – Агер, Огбонна, Керер – Палмери (Крессуэлл 78), Даунз, Соучек, Джонсон – Форнальс (Лансини 87), Боуэн (Мубама 79) – Антонио (Бенрахма 64)
Предупреждения: Смит 22 – Соучек 70
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