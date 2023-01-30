Кубок Англии. Вест Хэм уверенно переиграл Дерби Каунти

“Вест Хэм” проводил свой матч против “Дерби Каунти”, уже зная своего возможного соперника в пятом раунде Кубка Англии. В случае победы на “Прайд Парк” соперником “хаммерс” станет “Манчестер Юнайтед”. Но на команду Дэвида Мойеса эта информация никак не повлияла. “Вест Хэм” провел хороший матч как для себя, правда соперник – “Дерби Каунти”, представляющий Лигу 1, не оказал сильного сопротивления “хаммерс”.

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Лукаш Фабиански, Деклас Райс и Лукас Пакета получили передышку, но на других позициях у “Вест Хэма” играли основные футболисты и в каждом из таймов команда Дэвида Мойеса забила по голу.

Первый мяч – результат хорошего командного взаимодействия. Боуэн оставил мяч Соучеку в штрафной, чтобы самому затем замкнуть передачу чеха.

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А затем именно Боуэн выполнил прострел на Антонио, и мяч, рикошетом от защитника “Дерби”, долетел до Майкла Антонио.

2:0 – в субботу “Вест Хэм” сыграет на выезде против “Ньюкасла” в матче АПЛ и так легко разыгрывать свои голевые атаки “хаммерс” никто не даст.

Кубок Англии, четвертый раунд. Дерби, “Прайд Парк”

“Дерби Каунти” (III) – “Вест Хэм” 0:2

Голы: Боуэн 10, Антонио 50

“Дерби Каунти”: Вайлсдмит – Смит, Дэвис (Доббин 63), Форсайт, Робертс – Хурихэйн (Руни 71), Берд (Томпсон 61) – Мендес-Ленг (Спринджетт 62), Найт, Баркхайзен (Кешин 62) – Коллинз

“Вест Хэм”: Ареола – Агер, Огбонна, Керер – Палмери (Крессуэлл 78), Даунз, Соучек, Джонсон – Форнальс (Лансини 87), Боуэн (Мубама 79) – Антонио (Бенрахма 64)

Предупреждения: Смит 22 – Соучек 70