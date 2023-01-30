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Пари Сен-Жермен намерен подписать Хакима Зиеша

Англия
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Марокканский вингер не нужен Челси

Пари Сен-Жермен намерен подписать Хакима Зиеша

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вингер “Челси” Хаким Зиеш близок к переходу в “Пари Сен-Жермен” на правах аренды.

Об этом информируют L’Équipe и Le Parisien во Франции и The Athletic в Англии. Пока еще рано говорить, будет ли ПСЖ иметь право выкупа футболиста, но обе стороны уверены, что им удастся достичь соглашения по аренде Зиеша.

“Пари Сен-Жермен” искал усиление в атакующую линию после продажи Пабло Сарабии в “Вулверхэмптон”, а Хаким Зиеш перестал входить в планы Поттера вследствие трансферов Мудрика, Феликса и Мадуеке, но и в первой части сезона 29-летний марокканец не так часто появлялся на поле. Всего Зиеш принял участие в десяти матчах АПЛ и отметился одним голевым действием (ассист) во всех турнирах кампании 2022/23.

Ранее на Зиеша претендовал один из аутсайдеров АПЛ “Эвертон”.

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В статье: Английская Премьер-лига трансферы Лига 1 Челси (Лондон) АПЛ Хаким Зиеш Пари Сен-Жермен (Париж)
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