Клуб АПЛ, претендующий на Забарного, арендовал защитника Ромы

Защитник "Ромы" Матиас Винья стал игроком "Борнмута". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

25-летний уругваец будет выступать за "вишен" на правах аренды до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа за 15 млн евро.

Винья присоединился к "Роме" летом 2021 года. До этого левый защитник также играл на родине за "Насьональ" и бразильский "Палмейрас". В текущем сезоне он провел за "волков" лишь 3 матча в Серии А и 4 поединка в Лиге Европы. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник "Динамо" Илья Забарный близок к переходу в "Борнмут". Называлась даже сумма, которую клуб АПЛ заплатит за украинца.

Another new addition ????



We're delighted to complete the signing of left-back Matías Viña on an initial six-month loan from Roma ✍️ pic.twitter.com/GPdBrUVdLc