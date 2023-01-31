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Клуб АПЛ, претендующий на Забарного, арендовал защитника Ромы

Англия
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Партнер в оборону для Ильи?

Клуб АПЛ, претендующий на Забарного, арендовал защитника Ромы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ромы" Матиас Винья стал игроком "Борнмута". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

25-летний уругваец будет выступать за "вишен" на правах аренды до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа за 15 млн евро.

Винья присоединился к "Роме" летом 2021 года. До этого левый защитник также играл на родине за "Насьональ" и бразильский "Палмейрас". В текущем сезоне он провел за "волков" лишь 3 матча в Серии А и 4 поединка в Лиге Европы. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.

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Ранее сообщалось, что защитник "Динамо" Илья Забарный близок к переходу в "Борнмут". Называлась даже сумма, которую клуб АПЛ заплатит за украинца.

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В статье: Рома (Рим) Борнмут
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Источник:
afcb.co.uk

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