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Клуб АПЛ, претендующий на Забарного, арендовал защитника Ромы
Партнер в оборону для Ильи?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ромы" Матиас Винья стал игроком "Борнмута". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
25-летний уругваец будет выступать за "вишен" на правах аренды до конца сезона с возможностью дальнейшего выкупа за 15 млн евро.
Винья присоединился к "Роме" летом 2021 года. До этого левый защитник также играл на родине за "Насьональ" и бразильский "Палмейрас". В текущем сезоне он провел за "волков" лишь 3 матча в Серии А и 4 поединка в Лиге Европы. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что защитник "Динамо" Илья Забарный близок к переходу в "Борнмут". Называлась даже сумма, которую клуб АПЛ заплатит за украинца.
Another new addition ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 30, 2023
We're delighted to complete the signing of left-back Matías Viña on an initial six-month loan from Roma ✍️ pic.twitter.com/GPdBrUVdLc
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