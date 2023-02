121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня, 31 января, в топ-лигах Западной Европы закрывается трансферное окно. У клубов АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 остается меньше суток, чтобы позаботиться об усилении своего состава на вторую часть сезона. Некоторые трансферы на стадии формальностей, а по некоторым игрокам переговоры только стартовали. Чтобы не пропустить ничего важного, присоединяйтесь к нашему онлайн дедлайна. В этой новости до закрытия трансферного окна Владимир Зуев, Роман Синчук, Георгий Грошев и Борис Сорокин будут оперативно сообщать самые важные новости трансферного рынка. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы узнать последнюю информацию.

Когда закрывается трансферное окно

Англия – 31 января

Италия – 31 января

Испания – 31 января

Германия – 31 января

Франция – 31 января

Португалия – 31 января

Нидерланды – 31 января

Бельгия – 31 января

Украина – 1 марта

Главные интриги дедлайна

Николай Матвиенко: "Шахтер" → "Брайтон"

Мойзес Кайседо: "Брайтон" → "Арсенал"

Николо Дзаньоло: "Рома" →

Мартин Шкриньяр: "Интер" → ПСЖ

Хаким Зиеш: "Челси" → ПСЖ

Главные трансферы дня

Жоау Канселу: "Манчестер Сити" → "Бавария" (аренда)

Жоан Пеглу: "Интернасьонал" → "Днепр-1" (аренда)

Кевин Келси: "Бостон Ривер" → "Шахтёр"

Артем Беседин: "Динамо" → "Омония" (аренда)

Сергей Кривцов: "Шахтер" → "Интер Майами"

Жоржиньо: "Челси" → "Арсенал"

Илья Забарный: "Динамо" → "Борнмут"

Кейлор Навас: ПСЖ → "Ноттингем Форест"

Энцо Фернандес: "Бенфика" → "Челси"

Онлайн трансферного дедлайна

02.25. “Бенфика” выпустила пресс-релиз, в котором объявила о переходе аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в “Челси” за 121 млн евро. Это новый рекорд АПЛ. 25% от сделки достанется “Ривер Плейту”, бывшему клубу Фернандеса. Доброй ночи.

02.10. “Манчестер Юнайтед” проинформировал об аренде центрхава “Баварии” Марселя Забитцера до конца сезона. Игрок сборной Австрии понадобился МЮ после травм ван де Бека, Мактомини и Эриксена. В договоре между клубами не предусмотрены опции обязательного или возможного трансфера на постоянной основе. Сделка была оформлена меньше, чем за 12 часов.

“Фулхэм” оформил переход центрбека “Брайтона” Шон Даффи, а Марк Олбрайтон присоединился к “Вест Бромвичу” на правах аренды.

01.42. “Лестер” успел провернуть трансфер австралийского центрбека Харри Суттара. “Сток Сити” получит за 24-летнего футболиста 15 млн фунтов.

01.25. Кейлор Навас таки присоединился к “Ноттингем Форест” на правах аренды до конца сезона. А переход Зиеша в ПСЖ судя по всем сорвался, пишут журналисты в Англии и Франции.

01.10. До двух часов по Киеву ожидаем увидеть подтверждения еще пяти трансферам: аренды Кейлора Наваса в “Ноттингем Форест”, Марселя Забитцера в “Манчестер Юнайтед”, Хакима Зиеша в “Пари Сен-Жермен”, а также 20-мильный переход форварда “Генка” Пола Онуачо в “Саутгемптон” и 120-миллионный переход Энцо Фернандеса в “Челси”.

01.05. Полузащитник Джонджо Шелви подписал контракт на два с половиной сезона с “Ноттингем Форест”. Предыдущие семь лет Шелви провел на “Сент-Джеймс Парк”, выступая за “Ньюкасл”.

00.57. Ожидается, что Энцо Фернандес подпишет контракт с “Челси” до 2031 года. Тем временем, “Тоттенхэм” наконец-то объявил о переходе 40-миллионного правого фулбека “Спортинга” Педро Порро.

✍️ We are pleased to announce the signing of Pedro Porro from Sporting CP.



Welcome to Spurs, @Pedroporro29_! ???? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2023

00.26. Любопытная информация от Джанлуки Ди Марцио. “Эвертон” пытался подписать форварда “Милана” Оливье Жиру, но предсказуемо получил отказ от чемпиона мира-2018.

00.15. “Челси” сообщил журналистам о своей договоренности с “Бенфикой” по трансферу Энцо Фернандеса за 105 млн фунтов (120 млн евро). Это рекорд АПЛ. Стороны надеются успеть оформить все документы до дедлайна.

00.10. Так как “Тоттенхэм” достиг своего лимита на аренды, ему пришлось расторгнуть контракт с фланговым защитником Мэттом Доэрти для его перехода в “Атлетико”. Ирландский фулбек присоединился к “шпорам” в 2020 году за 13.4 млн фунтов. “Тоттенхэму” нужно было отпустить одного из правых защитников, чтобы подписать Педро Порро у “Спортинга”. Доэрти подписал контракт с "Атлетико" до конца сезона.

23.57. Не Забарным единым. “Борнмут” официально объявил о переходе 22-летнего атакующего полузащитника “Сассуоло” Хамеда Траоре. Первые полгода ивуариец проведет на “Виталити Стэдиум” на правах аренды, а летом станет игроком “Борнмута” на постоянной основе. В СМИ фигурирует сумма в 30 млн евро, включая бонусы.

Another one through the door ✔️



Hamed Traorè has joined #afcb from Sassuolo on an initial loan, which will become permanent in the summer ✍️ — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 31, 2023

23.53. “Ноттингем Форест” оформил свой четвертый трансфер в зимнее трансферное окно. “Лесники” подписали 33-летнего центрбека Фелипе, ранее выступавшего за мадридский “Атлетико”. Контракт на полтора года. Детали соглашения с испанским клубом неизвестны. Фелипе стал 24-м новичком “Ноттингем Форест” после возвращения исторического клуба в АПЛ летом 2022 года.

23.36. Еще одна безуспешная попытка “Эвертона” усилить атаку. Как информирует The Athletic, “ириски” пытались подписать звезду “Уотфорда” и сборной Сенегала Исмаила Сарра, предложив “шершням” четыре млн фунтов за полугодичную аренду 24-летнего вингера и обязательство выкупа в 30 млн, если удастся избежать вылета, но “Уотфорд”, ныне выступающий в Чемпионшипе, ответил отказом.

23.30. Известный швейцарский нападающий Харис Сеферович отправился в Галисию, чтобы помочь местному клубу “Сельта” Виго избежать вылета в Сегунду. Первую половину сезона Сеферович, контракт которого принадлежит “Бенфике”, провел в аренде в “Галатасарае”.

23.18. Клуб АПЛ “Кристал Пэлас” подписал двух центральных полузащитников. За 10 млн фунтов в “Пэлас” перешел 20-летний Науир Ахамада из “Штутгарта”, а у “Арсенала” был арендован 23-летний Альбер Самби Локонга.

23.09. Хаким Зиеш прибыл в Париж для перехода в “Пари Сен-Жермен”, а камеры журналистов успели заснять Марселя Забитцера на базе “Манчестер Юнайтед” в Каррингтоне. Ожидаем официальных подтверждений.

22.55. Полузащитник Марк Олбрайтон, один из последних победителей АПЛ-2016 в составе “Лестера”, может оказаться в “Вест Бромвиче”. Клуб Чемпионшипа пытается договориться с “лисами” об аренде, сообщает The Telegraph.

22.48. “Эвертон” пытается подписать 33-летнего вингера Андре Айю, чтобы решить свои проблемы в атаке, сообщает The Independent. Игрок сборной Ганы находится в статусе свободного агента после своего ухода из катарского “Аль-Садда” в январе. В свое время Андре Айю играл за “Суонси” и “Вест Хэм”.

22.36. "Борнмут" вскоре за "Динамо" сообщил о переходе Ильи Забарного. Экс-игрок "Динамо" стал пятым новичок "вишенек" в зимнее трансферное окно. Контракт на пять с половиной лет. Сумма трансфера не разглашается, СМИ сообщали о 20-25 млн фунтов.

22.20. “Динамо” официально подтвердило трансфер Ильи Забарного в “Борнмут”. Детали сделки киевский клуб не разглашает. Стороны договорились о проведении благотворительного товарищеского матча, информирует “Динамо”. “Борнмут” пока еще не объявил о переходе 20-летнего защитника.

22:07. “Арсенал” и “Челси” официально объявили о трансфере Жоржиньо. Вице-капитан “синих” присоединился к “Арсеналу” за 10 млн фунтов + 2 млн бонусов. Контракт на полтора года с опцией продления на год. Лидер АПЛ решил подписать Жоржиньо после провала переговоров по трансферу по центрхаву “Брайтона” Мойсеса Кайседо.

21:56. Sky Sports News сообщили, что переход Седрика в аренду из "Арсенала" в "Фулхэм" не завершен, вопреки сообщениям.

21:49. Трансферное окно для "Барселоны" закрыто.

21:45. "Ноттингем Форест" и "ПСЖ" достигли полного устного соглашения по сделке с Кейлором Навасом, но все еще ждут документов.

Nottingham Forest and PSG have full verbal agreement on Keylor Navas deal but still waiting on documents and all paperwork — it’s crucial step ???????????????? #DeadlineDay #NFFC



Navas has already accepted days ago, player side is not an issue. pic.twitter.com/CqxD1T2ySt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

21:40. "Фулхэм" подписал контракт с полузащитником Сашей Лукичем из "Торино" за 8 миллионов фунтов стерлингов. Серб подписал контракт на четыре с половиной года с возможностью продления еще на 12 месяцев.

21:37. "ПСВ" арендует хавбека "Боруссии" Д Торгана Азара. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

21:34. Вингер "Челси" Хаким Зиеш хочет перейти в "Пари Сен-Жермен" до окончания дедлайна, - сообщает Фабрицио Романо.

Paris Saint-Germain and Chelsea are on the verge of unlocking Hakim Ziyech deal — details being discussed in order to get it signed. ???????????? #DeadlineDay



Ziyech received other proposals but he told Chelsea he wants PSG. pic.twitter.com/oCwYwTl0AJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

21:30. Ожидается, что "Фулхэм" завершит сделку по аренде защитника "Арсенала" Седрика Соареша, - сообщает The Athletic.

21:25. "Уотфорд" подписал контракт с 28-летним защитником "Андерлехта" Уэсли Ходта. Соглашение рассчитано на два с половиной года. Сумма трансфера неизвестна.

21:20. Айозе Перес ("Лестер Сити") отправился в аренду в "Бетис" до конца сезона.

Ayoze Perez has headed on loan to Real Betis for the rest of the season ????⚪️#BBCFootball #DeadlineDay pic.twitter.com/aPgJMr5Ahs — BBC Sport (@BBCSport) January 31, 2023

21:17. Ожидается, что примерно в 22:00 объявят о переходе Педро Порро в "Тоттенхэм".

21:13. Бельерин уже находится в Португалии. Защитник в скором времени подпишет контракт со "Спортингом".

Bellerín is in Lisbon to complete his signing for Sporting CP: https://t.co/lFSgsHcfcw — barcacentre (@barcacentre) January 31, 2023

21:10. "Барселона" близка к подписанию Хулиана Араужо из "Лос-Анджелес Гэлакси". Переговоры уже на финальной стадии.

Barcelona are getting closer to sign Julián Araujo from LA Galaxy. The agreement is imminent. [@FabrizioRomano] #fcblive — barcacentre (@barcacentre) January 31, 2023

21:06. В Италии трансферное окно уже закрылось. Ожидаем новости из Испании и Англии.

21:04. Sky раскрывает некоторые подробности переговоров по Энцо Фернандесу. "Челси" хочет заплатить деньги шестью траншами в течение пяти лет. Такое расписание не устраивает "Бенфику" - она рассчитывает на три платежа за два года.

21:00. Кризисный "Эвертон" был готов в последний день трансферного окна вернуть в АПЛ Миши Батшуайи. Правда, сам экс-футболист "Челси" дал понять, что счастлив в "Фенербахче" и не планирует снова играть в Англи. В 22-х играх сезона он смог забить 15 голов.

20:52. Еще один украинец сменил чемпионат в последний день трансферного окна. Опытный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов подписал контракт с американским клубом "Интер Майами", о чем инсайдеры сообщали еще несколько дней назад. Контракт с центрбеком подписан до конца 2024-го с возможностью продления еще на год.

20:45. Подтверждается ранее сказанная информация. Итальянские СМИ одновременно подтверждают, что "Лацио" закрыл сделку об аренде Лука Пеллегрини. 23-летний фулбек "Ювентуса" досрочно покинет "Айнтрахт" и полгода проведет в столице Италии. Более того, в сделке будет прописана опция выкупа за 15 миллионов евро.

20:38. Учитывая скорый приход Жоржиньо, лондонский "Арсенал" не забывает об исходящих трансферах. По данным Фабрицио Романо, клуб согласился отпустить в аренду Альбера Локонгу - полгода хавбек проведет в составе "Кристал Пэлас".

Albert Sambi Lokonga to Crystal Palace is done and sealed after medical done in the afternoon as @GFFN reported Here we go. ???????????? #CPFC



Arsenal have accepted loan deal for Lokonga until June. pic.twitter.com/Rqfsf8T2v0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

20:30. Тем временем "Челси" и "ПСЖ" пока не пришли к соглашению касательно перехода Хакима Зиеша. Марокканец уже в Париже и прошел медосмотр, однако финансовые запросы лондонцев пока мешают сделке. Ранее была информация, что парижане договариваются об аренде вингера с правом выкупа летом.

20:22. Укрепить оборону в последний день трансферного окна попытался миланский "Интер", который летом лишится ключевого центрбека Милана Шкриньяра. По данным немецких СМИ, миланцы провели переговоры с "Баварией" об аренде с выкупом Бенжамена Павара, гарантировав самому игроку место в основе. По итогу мюнхенцы отклонили предложение.

20:15. Укреплением полузащиты занят английский "Фулхэм". Джанлука ди Марцио информирует, что "дачники" завершили сделку по трансферу Саши Лукича - серб подпишет полноценный контракт, в то время как "Торино" получит за трансфер десять миллионов евро.

20:03. Артем Беседин официально покинул "Динамо"! Кипрская "Омония" объявила об аренде украинского форварда. Другие детали сделки пока неизвестны. Напомним, что контракт форварда с киевлянами действителен до зимы 2024-го года.

19:56. Тем временем оборону укрепила римская "Рома". Жозе Моуриньо получил нового защитника в лице Диего Льоренте, который был арендован у "Лидса". Сделка рассчитана на полгода и также имеет опцию выкупа летом.

???? #LUFC wishes Diego Llorente all the best, after the defender completed his loan move to AS Roma — Leeds United (@LUFC) January 31, 2023

19:46. Экс-игрок "Челси" Натаниэль Чалоба сменил "Фулхэм" на "Вест Бромвич". 28-летний универсал не особо был нужен Марко Силве, отыграв за полгода лишь 105 минут во всех турнирах. В "Вест Бромвич" он перешел на полноценный контракт, подписав контракт на два с половиной года. Другие детали пока неизвестны.

19:38. Марсель Забитцер уже практически игрок "Манчестер Юнайтед". В сети появилось видео, которое подтверждает прошлую информацию о вылете игрока в Англию. Помимо этого, известны детали сделки: "дьяволы" арендуют у "Баварии" австрийца, прописав при этом опцию выкупа.

Sabitzer earlier ahead of traveling to Manchester to complete his move [???? @SkySportDE]pic.twitter.com/LjAdwK9dp8 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 31, 2023

19:30. Интересный трансфер провернул французский "Ренн". На полгода клуб арендовал у "Тоттенхэма" талантилвого фулбека Джеда Спенса, который не приглянулся Антонио Конте. Напомним, что уже в феврале "Ренн" встретится с "Шахтером" в рамках 1/16 Лиги Европы.

???????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????? ???????????????? ! ✍️



L’international espoir anglais rejoint le Stade Rennais F.C. jusqu’à la fin de la saison. ????⚫️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 31, 2023

19:23. Наставник "Барселоны" Хави подтвердил очевидную для многих вещь. На пресс-конференции перед завтрашней встречей с "Бетисом", Хави заявил, что входящих трансферов в последний день его клуб совершать не будет, даже несмотря на потерю Пике и Депая. Также наставник подтвердил, что Бельерин покинет команду. Ранее мы сообщали, что фулбек окажется в "Спортинге".

19:14. Руслан Малиновский получит нового одноклубника. Если верить Фабрицио Романо, "Марсель" закрыл сделку по переходу 22-летнего форварда Витинья. Португалец в этом сезоне зажег в составе "Браги", забив 13 голов в 25-ти играх. За его перехода "провансальцы" выложат в сумме 30 миллионов евро.

19:02. Тем временем Марсель Забитцер был замечен в аэропорту Мюнхена. Хавбек "Баварии", если верить немецким источникам, вылетает в Англию, даби подпитсать контракт с "МЮ". Там он заменит травмированного Кристиана Эриксена.

18:55. "Бенфика" дала добро на проведение медосмотра Энцо Фернандеса в Португалии. Руководство "орлов" и "Челси" все еще не пришли к соглашению, однако если верить авторитетному The Athletic, оптимизм существенно вырос.

18:48. "Лацио" готовится к аренде 23-летнего защитника Лука Пеллегрини. Контракт игрока принадлежит "Ювентусу", однако первые полгода он отыграл в "Айнтрахте". Как передает Джанлука ди Марцио, немецкий клуб готов досрочно отпустить футболиста, дабы тот отправился в аренду в "Лацио".

18:40. Стало известно, кто заменит в "Спортинге" Педро Порро. Пока талантливый фулбек готовится к трансферу в "Тоттенхэм", на его место в Лиссабон вылетел Эктор Бельерин. У экс-игрока "Арсенала" не пошли дела в "Барселоне" и теперь он попробует перезагрузиться в столице Португалии. "Барселона" дала добро на сделку.

18:33. А вот и фотография Ильи Забарного, который сегодня станет игроком "Борнмута". Контракт подписан, ждем теперь только официального подтверждения.

EXCLUSIVE: Ilya Zabarnyi here signing the contract as Bournemouth player, deal revealed yesterday — and finally completed. ???????????????? #DeadlineDay



Deal valid until June 2028, huge one for Bournemouth with excellent recruiting again after Hamed Traoré.



Here we go confirmed ✅???? pic.twitter.com/k2OuCk7rK3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

18:25. Тем временем к своему уходу из "ПСЖ" близок Кейлор Навас. Опытный кипер готов отправиться в аренду в "Ноттингем Форест", сделка должна быть закрыта в ближайшее время.

18:18. Тем временем трансферы происходят и внутри УПЛ. Полузащитник "Ворсклы" Ардит Толи временно покинул полтавчан, отправившись в аренду в "Торпедо" Кутаиси. Соглашение расчитано на ближайшие шесть месяцев.

18:10. Трансферу Жоржиньо в "Арсенл", судя по всему, не помешает уже ничего. По сети уже гуляет фотография итальянца в форме "канониров", а значит нам осталось дождаться лишь официального подтверждения.

Here’s Jorginho in Arsenal shirt after deal signed until June 2024 with an option to further season — together with his agent João Santos ⚪️???????????? #AFC



Official statement to follow. pic.twitter.com/duFKUjCSAs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023

17:55. Ого! "Челси" таки готовит для Энцо Фернандеса медосмотр прямо в Лиссабоне. Интересно, это они с "Бенфикой" наконец договорились или же это такой способ давления на "Орлов"?

17:51. Довыпендривался Дзаньоло. Как пишет Corriere dello Sport, опальный хавбек "Ромы" даже не встретился со спортдиром "Борнмута", когда тот приехал в Рим обсудить возможный трансфер - видимо, считал, что на него клюнут "Реал" с "Барсой". Когда же Николо понял, что никому не нужен, то захотел все переиграть, но теперь уже "Вишни" категорично отказались иметь с ним дело.

17:45. А вот чьего перехода ждать не стоит, так это Гарри Магуайра. Проблемный центрбек "МЮ", которому регулярно прочат трансфер, не получил ни единого конкретного предложения зимой, да и вообще не настроен никуда уходить - еще бы, его зарплата 190 тысяч фунтов в неделю!

17:35. Sky Sports информирует, что прорыва в переговорах между "Челси" и "Бенфикой" по Энцо Фернандесу по-прежнему нет. Синие выразили готовность выплатить клаусулу аргентинца - 105 млн фунтов - но у сторон серьезные расхождения по платежам. "Орлы" хотят получить сразу минмум половину, "Челси" предлагает разделить выплату на длительный срок. Все уперлись и на уступки не идут.

17:25. Даже жаль немного фанатов "Лиона" - их клуб продолжает собирать неликвид. Сейчас, если верить Романо, "Ткачи" начали переговоры с "Челси" о переходе Тьемуэ Бакайоко, который не сыграл ни минуты в аренде в "Милане". Естественно, "Россонери" не против отпустить опорника. Также он не нужен и "Челси". Вопрос лишь в том, зачем он кризисному "Лиону"?

17:20. "Ньюкасл" успевает не только звезд покупать, но и на перспективу работать. Сегодня, вот, "Сороки" за 3 млн фунтов приобрели у "Вест Хэма" 21-летнего правого бека Гаррисона Эшби. Вечером будущего дублера Кирана Триппьера уже представили на "Сент-Джеймс Парк".

17:10. "Милан" наехал на Gazzetta dello Sport за статью о срыве переговоров о новом контракте Рафаэла Леау - мол, вранье это все, и направлено против клуба и игрока. И знаете, что? Кажется, так и есть! Когда Фабрицио Романо перепостил заявление клуба, его в реплаях поблагодарил сам Леау.

Thanks bro????????‍♂️ — Rafael Leão (@RafaeLeao7) January 31, 2023

17:00. Скромный трансфер из Серии А: там "Сампдория" арендовала до конца сезона с обязательством выкупа центрбека "Вероны" Корая Гюнтера. Уроженцу Германии уже 28 лет, он набегал 1000 минут с начала сезона, и его переход призван помочь генуэзцам подняться с позорной 19-й строчки.

16:45. Марсель Забитцер уже передал через агента Эрику тен Хагу, что был бы "невероятно счастлив играть в его "МЮ". Это упрощает многое, но не все, ведь "Бавария" до сих пор колеблется. Тем временем Пол Мерсон в эфире Sky Sports уверен, что "Дьяволы" зря паникуют, а Забитцер - слабый игрок, раз не сумел навязать конкуренцию Киммиху и Горецке.

16:38. Переход Иско в "Унион Берлин" сорвался. На медосмотры немцы убедились, что форма испанца не стыкуется с его финансовыми запросами, и резко уменьшили предложение. Лагерь игрока это не устроило. Пора, пора хавбеку в МЛС или куда-то в Эмираты.

16:23. В Испании "ПСЖ" не любят. Как пишет Relevo, шейхи попытались сделать предложение Марко Асенсио, но получили резкий отказ от игрока, а "Реал" и подавно не вступил даже в формальный контакт. У Асенсио летом истечет договор со "Сливочными", но обе стороны сейчас работают над его долгосрочным продлением.

16:16. Правый бек "Спортинга" Педро Порро прибыл на медосмотр в расположение "Тоттенхэма". Все детали сделки уже улажены, хотя еще вчера "Шпоры" не хотели платить требуемые 40 млн фунтов. Контракт будет рассчитан на 5,5 лет. Что интересно - 23-летний Порро уже бывал в Англии, но в отличие от Зинченко, наверх через систему "Ман Сити" не пробился.

16:02. Что за суммы торгуются в АПЛ! Невероятно! "Лестер", например, выкладывает 15 млн фунтов за центрбека Гарри Суттара, который в жизни не играл в элите, а в текущем сезоне набегал 630 минут в Чемпионшипе за "Сток". Сделку закроют, как только 24-летний австралиец пройдет медосмотр - сейчас он уже выехал на место.

15:50. Большая, очень большая внутренняя сделка в Лиге 1. "Лорьян" продал своего бомбардира Терема Моффи (12 голов в 18 турах) "Ницце" по интересной схеме - 2,5 млн сразу, еще 22,5 млн летом. Все оформлено как аренда с обязательным выкупом. "Орлятам" усиление нужно позарез - они лишь 10-е в таблице.

15:40. Жоржиньо успешно прошел медосмотр в "Арсенале" и подпишет контракт на полтора сезона с опцией продления еще на один. Сумма сделка составит 10 млн фунтов и еще 2 - бонусами. Параллельно "Челси" пытается сбагрить в "ПСЖ" Хакима Зийеха, но там все чуть сложнее. Большое омоложение на "Стэмфорд Бридж"!

15:30. "МЮ" сделал официальный запрос в "Баварию" по центрхаву Марселю Забитцеру. Цель очевидна - заменить вылетевшего на три месяца Кристиана Эриксена. Ранее Забитцером также интересовался "Челси", но сейчас переключился на другие кандидатуры. Запасной "Баварии" нарасхват!

15:24. У "Барселоны" проблемы с арендой Софьяна Амрабата из "Фиорентины". "Фиалки" требуют обязательство выкупа за 30-40 млн, но Лапорту поджимает финансовый фэйр-плей. Он предлагает только опцию выкупа, а это итальянцев не устраивает. Торги, впрочем, продолжаются.

15:12. "Марсель" идет на клубный рекорд! По информации Фабрицио Романо, провансальцы договорились с "Брагой" о переходе центрфорварда Витиньи за 30 млн евро. До сих пор самой дорогой покупкой клуба был трансфер Димитри Пайета в 2016 году за 29,3 млн. 22-летний Витинья в текущем сезоне забил 13 голов в 27 матчах за "Брагу", и за него также борются клубы АПЛ.

15.00 Конора Галлахера в "Ньюкасле" не будет, сообщает Sky Sports. "Челси" не хочет отдавать своего выпускника конкурентам за еврокубки. 50 млн фунтов могли бы сменить их точку зрения, но для НЮ эта сумма является неподъёмной после недавней покупки Энтони Гордона за 40+5 млн.

14.50 Альбер-Мбойо Локонга проходит медобследование в "Кристал Пэлас". "Орлы" арендуют хавбека "Арсенала" до конца сезона. В этом сезоне Локонга провёл всего 6 матчей в АПЛ. А в свете скорого переезда Жоржиньо игровое время 23-летнего бельгийца рискует лишь сократиться.

14.40 Галтье ждёт Зиеша в Париже. "Мы работаем над переходом Хакима Зиеша, это правда, но переговоры всё ещё продолжаются", – заявил коуч ПСЖ. В столице Франции марокканец должен заменить Пабло Сарабию, ранее перебравшегося в "Вулверхэмптон".

14.28 "Саутгемптон" выиграл борьбу за 20-летнего вингера "Ренна" Камалдина Сулемана. Французский клуб получит за ганца 25 млн евро, сообщает Фабрицио Романо. На игрока также претендовали "Эвертон" и "РБ Лейпциг".

14.10 "Интер" планирует удержать Шкриньяра до конца сезон. "Нерадзурри" не убедил ни приезд президента ПСЖ в Милан, ни предложение в размере 15 млн евро (20 млн с учётом бонусов), сообщает Джанлука Ди Марцио. Шкриньяр станет игроком "Пари Сен-Жермен", но только летом – предварительный контракт с французским гегемоном уже подписан.

14.00 Обещанным новобранцем "Шахтёра" стал венесуэльский форвард Кевин Келси. 18-летний Келси переехал в УПЛ из уругвайского клуба "Бостон Ривер", за который он так и не успел дебютировать.

⚒ Кевін Келсі – гравець «Шахтаря»! ????



Контракт з 18-річним венесуельським форвардом розраховано до кінця 2028 року.



Дізнайтеся більше: https://t.co/2QZZMg5EDq.



???????? Вітаємо в команді першого венесуельця в історії «Шахтаря»!#Shakhtar #DeadlineDay pic.twitter.com/nsoBXiFoIL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 31, 2023

13.54 Флориан Товен вернулся в Европу. После двух сезонов выступлений за мексиканский "Тигрес" 30-летний француз стал игроком "Удинезе" на полноценной основе, перебравшись в Италию на правах свободного агента.

13.33 "Бавария" представила Жоау Канселу. Аренда вингбека "Манчестер Сити" рассчитана до конца сезона. После её завершения мюнхенцы смогут выкупить экс-любимца Гвардиолы за 70 млн евро.

13.20 Твиттер "Шахтёра" намекает, что вскоре "горняки" осуществят подписание новичка. Остаётся только гадать, кто им станет.

13.13 Официально. "Рома" арендовала центрбека "Лидса" Диего Льоренте до конца сезона. Соглашение включает опцию выкупа игрока за 18 млн евро, на случай, если испанец приживётся на "Стадио Олимпико".

13.01 "Байер" пытается подписать фуллбека сборной Хорватии Борну Сосу. Но предложение "Штутгарт" получил смешное – 10 млн евро, сообщил Флориан Плеттенберг. Если Леверкузен в ближайшее время не сделает улучшенного предложения, то "швабы" обещают выйти из переговоров.

12:50 Каталонцы в своём стиле. "Барса" предложила "Фиорентине" 3-4 млн евро за аренду Софьяна Амрабата до конца сезона с необязательно опцией выкупа за 40 млн, сообщает Романо. "Фиалки" решительно отказались. В ответ на это звезда минувшего мундиаля устроил демарш и не явился на сегодняшнюю тренировку.

12:35 Бюджетный Триппьер. "Атлетико" договорился об аренде правого фуллбека "Тоттенхэма" Мэтта Доэрти до конца сезона, сообщает Sky Sports. Опция выкупа не предусмотрена. "Шпорам" 31-летний защитник оказался не нужен после подписания Педро Порро из "Спортинга" (аренда за 5 млн фунтов + опция выкупа за 39 млн).

12:24 Ещё одно усиление для "вишенок". "Борнмут" договорился с "Сассуоло" о трансфере Хамеда Траоре, сообщает Джанлука Ди Марцио. Несмотря на то, что 22-летний АПЗ пропустил первую половину сезона из-за травмы, итальянцы сумели выбить за ивуарийца 30 млн евро – вторая рекордная продажа в истории клуба.

12:12 Денис Суарес возвращается в Каталонию. "Эспаньол" арендовал у "Сельты" 29-летнего полузащитника до конца сезона. Усилили конкурента за выживанием – "Эспаньол" и "Сельта" идут в одном пункте от зоны вылета по итогам первого круга.

11:58 "Челси" и "Арсенал" договорились о переходе Жоржиньо! "Канониры" заплатят за итальянского реджисту 12 млн фунтов, сообщает Дэвид Орнштейн. Соглашение с новым клубом уже согласовано –– 31-летний Жоржиньо подпишет с "Арсеналом" контракт на полтора года с опцией продления на ещё один сезон.

11:48 Никола Скирра и Фабрицио Романо пишут, что "Динамо" и "Борнмут" закрыли соглашение по Забарному. Сегодня игрок вылетает в Великобританию для прохождения медосмотра (а некоторые сообщали, что уже вылетел). "Вишенки" заплатят за украинского центрбека 27 млн евро.

11:41 Стартуем с трансфера от "Днепра-1". Лидер УПЛ подписал очередного легионера. Бразильский талант Жоан Пеглу арендован у "Интернасьоналя" с правом выкупа. Хавбеку всего 21 год, но за первую команду "Интернасьонала" он дебютировал в 2020-м.

11:35 Всем привет и добро пожаловать на онлайн, посвященный дедлайну трансферного окна! Ближайшие сутки обещают быть очень горячими в европейском футболе, имеют свой интерес и украинские клубы. Чтобы ничего не пропустить, не забывайте обновлять наш онлайн!