Трансфер Иско сорвался, МЮ торгует замену Эриксену, Жоржиньо в Арсенале. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня, 31 января, в топ-лигах Западной Европы закрывается трансферное окно. У клубов АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 остается меньше суток, чтобы позаботиться об усилении своего состава на вторую часть сезона. Некоторые трансферы на стадии формальностей, а по некоторым игрокам переговоры только стартовали. Чтобы не пропустить ничего важного, присоединяйтесь к нашему онлайн дедлайна. В этой новости до закрытия трансферного окна Владимир Зуев, Роман Синчук, Георгий Грошев и Борис Сорокин будут оперативно сообщать самые важные новости трансферного рынка. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы узнать последнюю информацию.

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Когда закрывается трансферное окно

Англия – 31 января

Италия – 31 января

Испания – 31 января

Германия – 31 января

Франция – 31 января

Португалия – 31 января

Нидерланды – 31 января

Бельгия – 31 января

Украина – 1 марта

Главные интриги дедлайна

Илья Забарный: "Динамо" → "Борнмут"

Артем Беседин: "Динамо" → Первая лига Турции

Николай Матвиенко: "Шахтер" → "Брайтон"

Мойзес Кайседо: "Брайтон" → "Арсенал"

Энцо Фернандес: "Бенфика" → "Челси"

Николо Дзаньоло: "Рома" →

Мартин Шкриньяр: "Интер" → ПСЖ

Кейлор Навас: ПСЖ →

Жоржиньо: "Челси" → "Арсенал"

Главные трансферы дня

Жоау Канселу: "Манчестер Сити" → "Бавария" (аренда)

Жоан Пеглу: "Интернасьонал" → "Днепр-1" (аренда)

Кевин Келси: "Бостон Ривер" → "Шахтёр"

Онлайн трансферного дедлайна

17:55. Ого! "Челси" таки готовит для Энцо Фернандеса медосмотр прямо в Лиссабоне. Интересно, это они с "Бенфикой" наконец договорились или же это такой способ давления на "Орлов"?

17:51. Довыпендривался Дзаньоло. Как пишет Corriere dello Sport, опальный хавбек "Ромы" даже не встретился со спортдиром "Борнмута", когда тот приехал в Рим обсудить возможный трансфер - видимо, считал, что на него клюнут "Реал" с "Барсой". Когда же Николо понял, что никому не нужен, то захотел все переиграть, но теперь уже "Вишни" категорично отказались иметь с ним дело.

17:45. А вот чьего перехода ждать не стоит, так это Гарри Магуайра. Проблемный центрбек "МЮ", которому регулярно прочат трансфер, не получил ни единого конкретного предложения зимой, да и вообще не настроен никуда уходить - еще бы, его зарплата 190 тысяч фунтов в неделю!

17:35. Sky Sports информирует, что прорыва в переговорах между "Челси" и "Бенфикой" по Энцо Фернандесу по-прежнему нет. Синие выразили готовность выплатить клаусулу аргентинца - 105 млн фунтов - но у сторон серьезные расхождения по платежам. "Орлы" хотят получить сразу минмум половину, "Челси" предлагает разделить выплату на длительный срок. Все уперлись и на уступки не идут.

17:25. Даже жаль немного фанатов "Лиона" - их клуб продолжает собирать неликвид. Сейчас, если верить Романо, "Ткачи" начали переговоры с "Челси" о переходе Тьемуэ Бакайоко, который не сыграл ни минуты в аренде в "Милане". Естественно, "Россонери" не против отпустить опорника. Также он не нужен и "Челси". Вопрос лишь в том, зачем он кризисному "Лиону"?

17:20. "Ньюкасл" успевает не только звезд покупать, но и на перспективу работать. Сегодня, вот, "Сороки" за 3 млн фунтов приобрели у "Вест Хэма" 21-летнего правого бека Гаррисона Эшби. Вечером будущего дублера Кирана Триппьера уже представили на "Сент-Джеймс Парк".

17:10. "Милан" наехал на Gazzetta dello Sport за статью о срыве переговоров о новом контракте Рафаэла Леау - мол, вранье это все, и направлено против клуба и игрока. И знаете, что? Кажется, так и есть! Когда Фабрицио Романо перепостил заявление клуба, его в реплаях поблагодарил сам Леау.

Thanks bro????????‍♂️ — Rafael Leão (@RafaeLeao7) January 31, 2023

17:00. Скромный трансфер из Серии А: там "Сампдория" арендовала до конца сезона с обязательством выкупа центрбека "Вероны" Корая Гюнтера. Уроженцу Германии уже 28 лет, он набегал 1000 минут с начала сезона, и его переход призван помочь генуэзцам подняться с позорной 19-й строчки.

16:45. Марсель Забитцер уже передал через агента Эрику тен Хагу, что был бы "невероятно счастлив играть в его "МЮ". Это упрощает многое, но не все, ведь "Бавария" до сих пор колеблется. Тем временем Пол Мерсон в эфире Sky Sports уверен, что "Дьяволы" зря паникуют, а Забитцер - слабый игрок, раз не сумел навязать конкуренцию Киммиху и Горецке.

16:38. Переход Иско в "Унион Берлин" сорвался. На медосмотры немцы убедились, что форма испанца не стыкуется с его финансовыми запросами, и резко уменьшили предложение. Лагерь игрока это не устроило. Пора, пора хавбеку в МЛС или куда-то в Эмираты.

16:23. В Испании "ПСЖ" не любят. Как пишет Relevo, шейхи попытались сделать предложение Марко Асенсио, но получили резкий отказ от игрока, а "Реал" и подавно не вступил даже в формальный контакт. У Асенсио летом истечет договор со "Сливочными", но обе стороны сейчас работают над его долгосрочным продлением.

16:16. Правый бек "Спортинга" Педро Порро прибыл на медосмотр в расположение "Тоттенхэма". Все детали сделки уже улажены, хотя еще вчера "Шпоры" не хотели платить требуемые 40 млн фунтов. Контракт будет рассчитан на 5,5 лет. Что интересно - 23-летний Порро уже бывал в Англии, но в отличие от Зинченко, наверх через систему "Ман Сити" не пробился.

16:02. Что за суммы торгуются в АПЛ! Невероятно! "Лестер", например, выкладывает 15 млн фунтов за центрбека Гарри Суттара, который в жизни не играл в элите, а в текущем сезоне набегал 630 минут в Чемпионшипе за "Сток". Сделку закроют, как только 24-летний австралиец пройдет медосмотр - сейчас он уже выехал на место.

15:50. Большая, очень большая внутренняя сделка в Лиге 1. "Лорьян" продал своего бомбардира Терема Моффи (12 голов в 18 турах) "Ницце" по интересной схеме - 2,5 млн сразу, еще 22,5 млн летом. Все оформлено как аренда с обязательным выкупом. "Орлятам" усиление нужно позарез - они лишь 10-е в таблице.

15:40. Жоржиньо успешно прошел медосмотр в "Арсенале" и подпишет контракт на полтора сезона с опцией продления еще на один. Сумма сделка составит 10 млн фунтов и еще 2 - бонусами. Параллельно "Челси" пытается сбагрить в "ПСЖ" Хакима Зийеха, но там все чуть сложнее. Большое омоложение на "Стэмфорд Бридж"!

15:30. "МЮ" сделал официальный запрос в "Баварию" по центрхаву Марселю Забитцеру. Цель очевидна - заменить вылетевшего на три месяца Кристиана Эриксена. Ранее Забитцером также интересовался "Челси", но сейчас переключился на другие кандидатуры. Запасной "Баварии" нарасхват!

15:24. У "Барселоны" проблемы с арендой Софьяна Амрабата из "Фиорентины". "Фиалки" требуют обязательство выкупа за 30-40 млн, но Лапорту поджимает финансовый фэйр-плей. Он предлагает только опцию выкупа, а это итальянцев не устраивает. Торги, впрочем, продолжаются.

15:12. "Марсель" идет на клубный рекорд! По информации Фабрицио Романо, провансальцы договорились с "Брагой" о переходе центрфорварда Витиньи за 30 млн евро. До сих пор самой дорогой покупкой клуба был трансфер Димитри Пайета в 2016 году за 29,3 млн. 22-летний Витинья в текущем сезоне забил 13 голов в 27 матчах за "Брагу", и за него также борются клубы АПЛ.

15.00 Конора Галлахера в "Ньюкасле" не будет, сообщает Sky Sports. "Челси" не хочет отдавать своего выпускника конкурентам за еврокубки. 50 млн фунтов могли бы сменить их точку зрения, но для НЮ эта сумма является неподъёмной после недавней покупки Энтони Гордона за 40+5 млн.

14.50 Альбер-Мбойо Локонга проходит медобследование в "Кристал Пэлас". "Орлы" арендуют хавбека "Арсенала" до конца сезона. В этом сезоне Локонга провёл всего 6 матчей в АПЛ. А в свете скорого переезда Жоржиньо игровое время 23-летнего бельгийца рискует лишь сократиться.

14.40 Галтье ждёт Зиеша в Париже. "Мы работаем над переходом Хакима Зиеша, это правда, но переговоры всё ещё продолжаются", – заявил коуч ПСЖ. В столице Франции марокканец должен заменить Пабло Сарабию, ранее перебравшегося в "Вулверхэмптон".

14.28 "Саутгемптон" выиграл борьбу за 20-летнего вингера "Ренна" Камалдина Сулемана. Французский клуб получит за ганца 25 млн евро, сообщает Фабрицио Романо. На игрока также претендовали "Эвертон" и "РБ Лейпциг".

14.10 "Интер" планирует удержать Шкриньяра до конца сезон. "Нерадзурри" не убедил ни приезд президента ПСЖ в Милан, ни предложение в размере 15 млн евро (20 млн с учётом бонусов), сообщает Джанлука Ди Марцио. Шкриньяр станет игроком "Пари Сен-Жермен", но только летом – предварительный контракт с французским гегемоном уже подписан.

14.00 Обещанным новобранцем "Шахтёра" стал венесуэльский форвард Кевин Келси. 18-летний Келси переехал в УПЛ из уругвайского клуба "Бостон Ривер", за который он так и не успел дебютировать.

⚒ Кевін Келсі – гравець «Шахтаря»! ????



Контракт з 18-річним венесуельським форвардом розраховано до кінця 2028 року.



Дізнайтеся більше: https://t.co/2QZZMg5EDq.



???????? Вітаємо в команді першого венесуельця в історії «Шахтаря»!#Shakhtar #DeadlineDay pic.twitter.com/nsoBXiFoIL — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 31, 2023

13.54 Флориан Товен вернулся в Европу. После двух сезонов выступлений за мексиканский "Тигрес" 30-летний француз стал игроком "Удинезе" на полноценной основе, перебравшись в Италию на правах свободного агента.

13.33 "Бавария" представила Жоау Канселу. Аренда вингбека "Манчестер Сити" рассчитана до конца сезона. После её завершения мюнхенцы смогут выкупить экс-любимца Гвардиолы за 70 млн евро.

13.20 Твиттер "Шахтёра" намекает, что вскоре "горняки" осуществят подписание новичка. Остаётся только гадать, кто им станет.

13.13 Официально. "Рома" арендовала центрбека "Лидса" Диего Льоренте до конца сезона. Соглашение включает опцию выкупа игрока за 18 млн евро, на случай, если испанец приживётся на "Стадио Олимпико".

13.01 "Байер" пытается подписать фуллбека сборной Хорватии Борну Сосу. Но предложение "Штутгарт" получил смешное – 10 млн евро, сообщил Флориан Плеттенберг. Если Леверкузен в ближайшее время не сделает улучшенного предложения, то "швабы" обещают выйти из переговоров.

12:50 Каталонцы в своём стиле. "Барса" предложила "Фиорентине" 3-4 млн евро за аренду Софьяна Амрабата до конца сезона с необязательно опцией выкупа за 40 млн, сообщает Романо. "Фиалки" решительно отказались. В ответ на это звезда минувшего мундиаля устроил демарш и не явился на сегодняшнюю тренировку.

12:35 Бюджетный Триппьер. "Атлетико" договорился об аренде правого фуллбека "Тоттенхэма" Мэтта Доэрти до конца сезона, сообщает Sky Sports. Опция выкупа не предусмотрена. "Шпорам" 31-летний защитник оказался не нужен после подписания Педро Порро из "Спортинга" (аренда за 5 млн фунтов + опция выкупа за 39 млн).

12:24 Ещё одно усиление для "вишенок". "Борнмут" договорился с "Сассуоло" о трансфере Хамеда Траоре, сообщает Джанлука Ди Марцио. Несмотря на то, что 22-летний АПЗ пропустил первую половину сезона из-за травмы, итальянцы сумели выбить за ивуарийца 30 млн евро – вторая рекордная продажа в истории клуба.

12:12 Денис Суарес возвращается в Каталонию. "Эспаньол" арендовал у "Сельты" 29-летнего полузащитника до конца сезона. Усилили конкурента за выживанием – "Эспаньол" и "Сельта" идут в одном пункте от зоны вылета по итогам первого круга.

11:58 "Челси" и "Арсенал" договорились о переходе Жоржиньо! "Канониры" заплатят за итальянского реджисту 12 млн фунтов, сообщает Дэвид Орнштейн. Соглашение с новым клубом уже согласовано –– 31-летний Жоржиньо подпишет с "Арсеналом" контракт на полтора года с опцией продления на ещё один сезон.

11:48 Никола Скирра и Фабрицио Романо пишут, что "Динамо" и "Борнмут" закрыли соглашение по Забарному. Сегодня игрок вылетает в Великобританию для прохождения медосмотра (а некоторые сообщали, что уже вылетел). "Вишенки" заплатят за украинского центрбека 27 млн евро.

11:41 Стартуем с трансфера от "Днепра-1". Лидер УПЛ подписал очередного легионера. Бразильский талант Жоан Пеглу арендован у "Интернасьоналя" с правом выкупа. Хавбеку всего 21 год, но за первую команду "Интернасьонала" он дебютировал в 2020-м.

11:35 Всем привет и добро пожаловать на онлайн, посвященный дедлайну трансферного окна! Ближайшие сутки обещают быть очень горячими в европейском футболе, имеют свой интерес и украинские клубы. Чтобы ничего не пропустить, не забывайте обновлять наш онлайн!