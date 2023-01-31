В ожидании новостей о Забарном и Матвиенко. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня, 31 января, в топ-лигах Западной Европы закрывается трансферное окно. У клубов АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 остается меньше суток, чтобы позаботиться об усилении своего состава на вторую часть сезона. Некоторые трансферы на стадии формальностей, а по некоторым игрокам переговоры только стартовали. Чтобы не пропустить ничего важного, присоединяйтесь к нашему онлайн дедлайна. В этой новости до закрытия трансферного окна Владимир Зуев, Роман Синчук, Георгий Грошев и Борис Сорокин будут оперативно сообщать самые важные новости трансферного рынка. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы узнать последнюю информацию.

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Когда закрывается трансферное окно

Англия – 31 января

Италия – 31 января

Испания – 31 января

Германия – 31 января

Франция – 31 января

Португалия – 31 января

Нидерланды – 31 января

Бельгия – 31 января

Украина – 1 марта

Главные интриги дедлайна

Илья Забарный: "Динамо" → "Борнмут"

Артем Беседин: "Динамо" → Первая лига Турции

Николай Матвиенко: "Шахтер" → "Брайтон"

Жоау Канселу: "Ман Сити" → "Бавария"

Мойзес Кайседо: "Брайтон" → "Арсенал"

Энцо Фернандес: "Бенфика" → "Челси"

Николо Дзаньоло: "Рома" →

Мартин Скриньяр: "Интер" → ПСЖ

Кейлор Навас: ПСЖ →

Жоржиньо: "Челси" → "Арсенал"

Главные трансферы дня

Жоан Пеглу: "Интернасьонал" → "Днепр-1"

Онлайн трансферного дедлайна

12:35 Бюджетный Триппьер. "Атлетико" договорился об аренде правого фуллбека "Тоттенхэма" Мэтта Доэрти до конца сезона, сообщает Sky Sports. Опция выкупа не предусмотрена. "Шпорам" 31-летний защитник оказался не нужен после подписания Педро Порро из "Спортинга" (аренда за 5 млн фунтов + опция выкупа за 39 млн).

12:24 Ещё одно усиление для "вишенок". "Борнмут" договорился с "Сассуоло" о трансфере Хамеда Траоре, сообщает Джанлука Ди Марцио. Несмотря на то, что 22-летний АПЗ пропустил первую половину сезона из-за травмы, итальянцы сумели выбить за ивуарийца 30 млн евро – вторая рекордная продажа в истории клуба.

12:12 Денис Суарес возвращается в Каталонию. "Эспаньол" арендовал у "Сельты" 29-летнего полузащитника до конца сезона. Усилили конкурента за выживанием – "Эспаньол" и "Сельта" идут в одном пункте от зоны вылета по итогам первого круга.

11:58 "Челси" и "Арсенал" договорились о переходе Жоржиньо! "Канониры" заплатят за итальянского реджисту 12 млн фунтов, сообщает Дэвид Орнштейн. Соглашение с новым клубом уже согласовано –– 31-летний Жоржиньо подпишет с "Арсеналом" контракт на полтора года с опцией продления на ещё один сезон.

11:48 Никола Скирра и Фабрицио Романо пишут, что "Динамо" и "Борнмут" закрыли соглашение по Забарному. Сегодня игрок вылетает в Великобританию для прохождения медосмотра (а некоторые сообщали, что уже вылетел). "Вишенки" заплатят за украинского центрбека 27 млн евро.

11:41 Стартуем с трансфера от "Днепра-1". Лидер УПЛ подписал очередного легионера. Бразильский талант Жоан Пеглу арендован у "Интернасьоналя" с правом выкупа. Хавбеку всего 21 год, но за первую команду "Интернасьонала" он дебютировал в 2020-м.

11:35 Всем привет и добро пожаловать на онлайн, посвященный дедлайну трансферного окна! Ближайшие сутки обещают быть очень горячими в европейском футболе, имеют свой интерес и украинские клубы. Чтобы ничего не пропустить, не забывайте обновлять наш онлайн!