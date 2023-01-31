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"Большая победа для Челси". Легенда Ман Сити - о трансфере Мудрика
Агуэро высоко оценил подписание украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Манчестер Сити", "Барселоны" и сборной Аргентины Серхио Агуэро оценил зимнее трансферное окно в Англии.
"Большие клубы уже сделали свои шаги, осталось немного времени до закрытия трансферного окна. Возможно, в последнюю минуту случатся какие-то сюрпризы, но предсказать это невозможно.
Было много трансферов, команды усилились действительно мощными исполнителями. На ум приходит переход Михаила Мудрика в "Челси". Это действительно подняло им настроение и выглядит большой победой их команды", – приводит слова Агуэро FootballLondon.
Напомним, долгое время основным претендентом на 22-летнего Мудрика считался "Арсенал", но в один момент ситуация кардинально изменилась и Михаил оказался в другом лондонском клубе - "Челси", который сумел удовлетворить финансовые запросы "Шахтера".
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