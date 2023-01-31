  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пропустит три месяца. Манчестер Юнайтед из-за травмы потерял Эриксена
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пропустит три месяца. Манчестер Юнайтед из-за травмы потерял Эриксена

Англия
(1 голосов)

Кристиан получил травму голеностопа

Пропустит три месяца. Манчестер Юнайтед из-за травмы потерял Эриксена

Фото: manutd.com

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен выбыл на длительный период из-за травмы, сообщает клубная пресс-служба.

30-летний датчанин травмировался в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Рединга". Встреча завершилась победой красных дьяволов со счетом 3:1. Хавбек был заменен в середине первого тайма - после игры ему диагностировали травму голеностопа.

По предварительной информации, Эриксен вернется на поле в конце апреля или начале мая.

В текущем сезоне Кристиан принял участие в 31 матче "манкунианцев", в которых забил 2 гола и оформил 9 результативных передач.

Читайте такжеЮнайтед хочет продать Магуайра и Мактоминея летом
По теме
yellow-arrow
Нейтрализация Зинченко, рукопожатие Малиновского. Итоги футбольной недели. Аудиомнение #190
yellow-arrow
Шахтёр подписал венесуэльского вундеркинда, Бавария представила Канселу. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
"Большая победа для Челси". Легенда Ман Сити - о трансфере Мудрика
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
manutd.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде