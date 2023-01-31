Пропустит три месяца. Манчестер Юнайтед из-за травмы потерял Эриксена

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен выбыл на длительный период из-за травмы, сообщает клубная пресс-служба.

30-летний датчанин травмировался в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Рединга". Встреча завершилась победой красных дьяволов со счетом 3:1. Хавбек был заменен в середине первого тайма - после игры ему диагностировали травму голеностопа.

По предварительной информации, Эриксен вернется на поле в конце апреля или начале мая.

В текущем сезоне Кристиан принял участие в 31 матче "манкунианцев", в которых забил 2 гола и оформил 9 результативных передач.