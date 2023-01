Ньюкасл подписал защитника Вест Хэма. У шотландца всего 8 матчей в сезоне

"Ньюкасл" объявил о подписании Харрисона Эшби. 21-летний защитник "Вест Хэма" подписал с сороками долгосрочный контракт.

Срок соглашения не разглашается, как и сумма трансфера. Transfermarkt оценивает 21-летнего шотландца в 300 тысяч евро.

У Харрисона всего 8 матчей в этом сезоне. При этом за первую команду "Вест Хэма" всего 2 – оба в Лиге конференций.

✍️ We are delighted to announce the signing of Harrison Ashby from West Ham United!



Welcome, @harrisonashbyy! ⚫️⚪️