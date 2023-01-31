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Ньюкасл подписал защитника Вест Хэма. У шотландца всего 8 матчей в сезоне

Англия
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Усиление скамейки или перспективный защитник?

Ньюкасл подписал защитника Вест Хэма. У шотландца всего 8 матчей в сезоне

Фото: twitter.com/NUFC

Новина українською

"Ньюкасл" объявил о подписании Харрисона Эшби. 21-летний защитник "Вест Хэма" подписал с сороками долгосрочный контракт.

Срок соглашения не разглашается, как и сумма трансфера. Transfermarkt оценивает 21-летнего шотландца в 300 тысяч евро.

Главный тренер "сорок" Эдди Хау сказал: "Харрисон — очень талантливый молодой игрок с большим потенциалом, поэтому мы рады подписать его".

У Харрисона всего 8 матчей в этом сезоне. При этом за первую команду "Вест Хэма" всего 2 – оба в Лиге конференций.

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В статье: Ньюкасл Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
nufc.co.uk

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