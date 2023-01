Манчестер Юнайтед и Челси хотят подписать полузащитника Баварии Забитцера

"Манчестер Юнайтед" обсуждает с "Баварией" сделку по полузащитнику Марселю Забитцеру. Клуб хочет арендовать австрийского хабека.

Игроком также интересуется "Челси", но в данный момент работает над другими трансферами.

Забитцер – игрок замены в "Баварии". В этом сезоне он выходил на поле 24 раза, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. В среднем он проводил на поле всего 42 минуты.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего австрийца в 20 миллионов евро.

Marcel Sabitzer wants to leave and Manchester United are now pushing in talks with Bayern. Discussions on the formula of the deal, ongoing. ???????? #MUFC #DeadlineDay



Chelsea are currently busy with other deals and not with Sabitzer as things stand. pic.twitter.com/biAyw4XkXW