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Манчестер Юнайтед и Челси хотят подписать полузащитника Баварии Забитцера

Англия
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Речь идет об аренде

Манчестер Юнайтед и Челси хотят подписать полузащитника Баварии Забитцера

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" обсуждает с "Баварией" сделку по полузащитнику Марселю Забитцеру. Клуб хочет арендовать австрийского хабека.

Игроком также интересуется "Челси", но в данный момент работает над другими трансферами.

Забитцер – игрок замены в "Баварии". В этом сезоне он выходил на поле 24 раза, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. В среднем он проводил на поле всего 42 минуты.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего австрийца в 20 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
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Источник:
skysports.com

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