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Бенфика разрешила Фернандесу пройти медосмотр в Португалии на случай перехода в Челси

Англия
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Похоже, переход состоится, несмотря на длительное затишье

Бенфика разрешила Фернандесу пройти медосмотр в Португалии на случай перехода в Челси

Фото: инстаграм @enzojfernandez

Новина українською

Источники The Athletic имеют повышенный оптимизм, касаемо трансфера Энцо Фернандеса в "Челси". "Бенфика" разрешила чемпиону мира пройти медосмотр в Португалии на случай заключения сделки, что может ускорить переход.

В контракте Энцо прописана сумма выкупа в 120 миллионов евро и "Челси", похоже, готов её заплатить. Сообщалось, что "синие" предлагают разбить платеж на несколько траншей.

Стороны вели переговоры о трансфере весь январь, но в последние две недели информации было всё меньше. В понедельник вновь стало известно о возобновлении переговоров.

Энцо стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также завоевал звание лучшего молодого игрока турнира.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Челси (Лондон) Энцо Фернандес
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Источник:
theathletic.com

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