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Бенфика разрешила Фернандесу пройти медосмотр в Португалии на случай перехода в Челси
Похоже, переход состоится, несмотря на длительное затишье
Фото: инстаграм @enzojfernandez
Источники The Athletic имеют повышенный оптимизм, касаемо трансфера Энцо Фернандеса в "Челси". "Бенфика" разрешила чемпиону мира пройти медосмотр в Португалии на случай заключения сделки, что может ускорить переход.
В контракте Энцо прописана сумма выкупа в 120 миллионов евро и "Челси", похоже, готов её заплатить. Сообщалось, что "синие" предлагают разбить платеж на несколько траншей.
Стороны вели переговоры о трансфере весь январь, но в последние две недели информации было всё меньше. В понедельник вновь стало известно о возобновлении переговоров.
Энцо стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также завоевал звание лучшего молодого игрока турнира.
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