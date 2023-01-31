Бенфика разрешила Фернандесу пройти медосмотр в Португалии на случай перехода в Челси

Источники The Athletic имеют повышенный оптимизм, касаемо трансфера Энцо Фернандеса в "Челси". "Бенфика" разрешила чемпиону мира пройти медосмотр в Португалии на случай заключения сделки, что может ускорить переход.

В контракте Энцо прописана сумма выкупа в 120 миллионов евро и "Челси", похоже, готов её заплатить. Сообщалось, что "синие" предлагают разбить платеж на несколько траншей.

Стороны вели переговоры о трансфере весь январь, но в последние две недели информации было всё меньше. В понедельник вновь стало известно о возобновлении переговоров.

Энцо стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также завоевал звание лучшего молодого игрока турнира.