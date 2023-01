Официально: Жоржиньо – игрок Арсенала

"Арсенал" объявил о подписании опорника "Челси" Жоржиньо Фрелло. Итальянец будет выступать за "канониров" под 20-м номером.

Сообщалось, что "гуннеры" заплатят за полузащитника 12 миллионов фунтов и игрок подпишет контракт до 2024-го с опцией продления ещё на сезон. Ключевую роль в сделке сыграл Микель Артета, убедивший лучшего футболиста 2021-го года по весрии УЕФА присоединится именно к "Арсеналу".

Жоржиньо сыграл за "Челси" в этом сезоне в 21 матче и забил 3 гола. Его контракт с клубом истекал в конце сезона, а Transfermarkt оцениваел итальянца в 35 миллионов евро.

Welcome to The Arsenal, Jorginho ???? pic.twitter.com/jHXqAUBKKQ