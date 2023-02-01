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Ньюкасл вышел в финал Кубка лиги, обыграв Саутгемптон

Англия
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Шанс на первый трофей для сорок с 1955 года

Ньюкасл вышел в финал Кубка лиги, обыграв Саутгемптон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Кубок лиги, ответный полуфинал. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Саутгемптон” 2:1 (первый матч 1:0)

Голы: Лонгстафф 5, Лонгстафф 21 – Адамс 29

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнш, Уиллок (Сен-Максимен 61) – Альмирон (Мерфи 61, Андерсон 90+7), Уилсон (Исак 61, Ласселс 90+5), Жоэлинтон

“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс (Эдози 36), Салису (Мара 88), Беднарек, Лянко (Перро 46), Бри – Алькарас (Лавиа 46), Диалло (Арибо 77), Уорд-Проуз – Адамс, Адам Армстронг

Удаление: Гимарайнш 82

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В статье: Кубок Лиги Ньюкасл "Саутгемптон" Шон Лонгстафф
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