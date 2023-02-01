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Ньюкасл вышел в финал Кубка лиги, обыграв Саутгемптон
Шанс на первый трофей для сорок с 1955 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок лиги, ответный полуфинал. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Саутгемптон” 2:1 (первый матч 1:0)
Голы: Лонгстафф 5, Лонгстафф 21 – Адамс 29
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнш, Уиллок (Сен-Максимен 61) – Альмирон (Мерфи 61, Андерсон 90+7), Уилсон (Исак 61, Ласселс 90+5), Жоэлинтон
“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс (Эдози 36), Салису (Мара 88), Беднарек, Лянко (Перро 46), Бри – Алькарас (Лавиа 46), Диалло (Арибо 77), Уорд-Проуз – Адамс, Адам Армстронг
Удаление: Гимарайнш 82
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