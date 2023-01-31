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В клубах АПЛ сейчас на контрактах находятся пятеро украинцев

Англия
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Очень солидный показатель

В клубах АПЛ сейчас на контрактах находятся пятеро украинцев

Фото: https://twitter.com/ChelseaFC

UA-Футбол
Новина українською

В последний день европейского зимнего трансферного окна английский "Борнмут" оформил трансфер защитника "Динамо" и сборной Украины Ильи Забарного. Примечательно, что он стал пятым украинцем на контракте у действующих участников АПЛ.

По состоянию на сегодня Виталий Миколенко играет за "Эвертон", Михаил Мудрик – за "Челси", Александр Зинченко – за "Арсенал", Егор Ярмолюк – за "Брентфорд".

Илья Забарный подписал контракт с "Борнмутом" на пять с половиной лет.

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В статье: Александр Зинченко Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный
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