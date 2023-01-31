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В клубах АПЛ сейчас на контрактах находятся пятеро украинцев
Очень солидный показатель
Фото: https://twitter.com/ChelseaFC
В последний день европейского зимнего трансферного окна английский "Борнмут" оформил трансфер защитника "Динамо" и сборной Украины Ильи Забарного. Примечательно, что он стал пятым украинцем на контракте у действующих участников АПЛ.
По состоянию на сегодня Виталий Миколенко играет за "Эвертон", Михаил Мудрик – за "Челси", Александр Зинченко – за "Арсенал", Егор Ярмолюк – за "Брентфорд".
Илья Забарный подписал контракт с "Борнмутом" на пять с половиной лет.
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