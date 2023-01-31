Голкипер ПСЖ перейдет в Ноттингем Форест

Голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас перейдет в "Ноттингем Форрест", сообщает L’Equipe. 36-летний костариканец уже согласовал контракт.

Детали перехода неизвестны, сообщалось, что английский клуб заинтересован в аренде футболиста.

В этом сезоне Навас всего дважды выходил в составе "ПСЖ" в Кубке Франции.

У костариканца были предложения из Саудовской Аравии, его приглашал новый клуб Криштиану Роналду "Аль-Наср", но вратарь отказался. Навас хочет выступать в Европе

Примечательно, что в "Ноттенигеме" в аренде уже выступает голкипер "МЮ" Дин Хендерсон. 15-го января он получил повреждение и сможет вернуться ориентировочно только 14-го февраля.