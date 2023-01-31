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Не одним Забарным. Борнмут усилился вингером из Серии А
Хамед Траоре переехал в Англию на правах аренды
Фото: Sassuolo
Английский "Борнмут",
По информации инсайдера Фабрицио Романо, "вишни" усилились атакующим полузащитником "Сассуоло" Хамедом Траоре.
По данным источника, клубы договорились об аренде до конца текущего сезона с обязательным выкупом за 30 миллионов евро, включая бонусы.
В нынешнем сезоне на счету молодого ивуариского полузащитника три ассиста в одинацити матчах Серии А.
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