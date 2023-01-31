Не одним Забарным. Борнмут усилился вингером из Серии А

Английский "Борнмут", следом за трансфером украинского защитника Ильи Забарного, совершил еще одно подписание в последний день трансферного окна.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "вишни" усилились атакующим полузащитником "Сассуоло" Хамедом Траоре.

По данным источника, клубы договорились об аренде до конца текущего сезона с обязательным выкупом за 30 миллионов евро, включая бонусы.

В нынешнем сезоне на счету молодого ивуариского полузащитника три ассиста в одинацити матчах Серии А.