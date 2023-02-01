  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Не самый очевидный вариант для реанимации карьеры: вингер Челси перейдет в ПСЖ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не самый очевидный вариант для реанимации карьеры: вингер Челси перейдет в ПСЖ

Англия
(1 голосов)

Аренда до конца сезона

Не самый очевидный вариант для реанимации карьеры: вингер Челси перейдет в ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" Хаким Зиеш подпишет контракт с "ПСЖ", сообщает The Athletic. "Парижане" арендуют 29-летнего марокканца до конца сезона.

При этом опция выкупа игрока не будет прописана в соглашении аренды. "Синие" получат определенную сумму за аренду своего футболиста.

Контракт Зиеша рассчитан до лета 2025-го. Футболист давно хочет уйти и уже прошел медосмотр в "ПСЖ". Игрок просил чтобы его отпустили во Францию.

"ПСЖ" этой зимой покинул Сарабия, а ещё летом ушел Ди Мария. Вероятно в клубе Зиеш будет играть в качестве сменщика звездной атаки.

Портал Transfermarkt оценивает полуфиналиста чемпионата мира в Катаре в 20 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте, новые клубы Кривцова и Беседина. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Ньюкасл вышел в финал Кубка лиги, обыграв Саутгемптон
yellow-arrow
Не одним Забарным. Борнмут усилился вингером из Серии А
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Хаким Зиеш Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theathletic.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде