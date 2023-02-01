Не самый очевидный вариант для реанимации карьеры: вингер Челси перейдет в ПСЖ

Вингер "Челси" Хаким Зиеш подпишет контракт с "ПСЖ", сообщает The Athletic. "Парижане" арендуют 29-летнего марокканца до конца сезона.

При этом опция выкупа игрока не будет прописана в соглашении аренды. "Синие" получат определенную сумму за аренду своего футболиста.

Контракт Зиеша рассчитан до лета 2025-го. Футболист давно хочет уйти и уже прошел медосмотр в "ПСЖ". Игрок просил чтобы его отпустили во Францию.

"ПСЖ" этой зимой покинул Сарабия, а ещё летом ушел Ди Мария. Вероятно в клубе Зиеш будет играть в качестве сменщика звездной атаки.

Портал Transfermarkt оценивает полуфиналиста чемпионата мира в Катаре в 20 миллионов евро.