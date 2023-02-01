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Не самый очевидный вариант для реанимации карьеры: вингер Челси перейдет в ПСЖ
Аренда до конца сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Челси" Хаким Зиеш подпишет контракт с "ПСЖ", сообщает The Athletic. "Парижане" арендуют 29-летнего марокканца до конца сезона.
При этом опция выкупа игрока не будет прописана в соглашении аренды. "Синие" получат определенную сумму за аренду своего футболиста.
Контракт Зиеша рассчитан до лета 2025-го. Футболист давно хочет уйти и уже прошел медосмотр в "ПСЖ". Игрок просил чтобы его отпустили во Францию.
"ПСЖ" этой зимой покинул Сарабия, а ещё летом ушел Ди Мария. Вероятно в клубе Зиеш будет играть в качестве сменщика звездной атаки.
Портал Transfermarkt оценивает полуфиналиста чемпионата мира в Катаре в 20 миллионов евро.
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