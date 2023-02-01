Официально: Энцо Фернандес перешел из Бенфики в Челси за рекордную для АПЛ сумму

Хавбек лиссабонской "Бенфики" и сборной Аргентины Энцо Фернандес подписал контракт с лондонским "Челси" до 2031 года. Сумма трансфера составила 121 млн евро, это новый рекорд для Английской Премьер-лиги.

Сообщается, что 25% этого трансфера уйдет "Ривер Плейту" как клубу, который воспитал полузащитника, аргентинский гранд был первой командой в его профессиональной карьере.

Фернандес – чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины, он стал лучшим молодым футболистом турнира в Катаре. Сезон-2022/23 – первый для Энцо в Европе, за "Бенфику" он успел провести 17 матчей и отдать 5 результативных передач.