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Спортинг продал Шпорам правого хавбека Порро за 40 млн и взял у Барселоны Бельерина

Англия
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Португальцы активно провели последние часы трансферного окна

Спортинг продал Шпорам правого хавбека Порро за 40 млн и взял у Барселоны Бельерина

Фото: tottenhamhotspur.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Испанский полузащитник Педро Порро продолжит карьеру в "Тоттенхэме". Официальный сайт "шпор" сообщает, что игрок переходит в АПЛ на правах аренды до завершения сезона с обязательным правом выкупа летом.

Хавбек уже определился с игровым номером: он будет выступать в футболке с тройкой на спине. В связи с тем, что до лета речь идет об аренде, продолжительность будущего контракта не разглашается.

Также официально "шпоры" не подтвердили сумму трансфера. Инсайдеры утверждают, что "Спортинг" получит за игрока 40 млн. евро.

Порро – воспитанник испанского футбола. Правый хавбек на взрослом уровне выступал за "Жирону", "Ман Сити", "Вальядолид" и "Спортинг". Год назад лиссабонские "львы" приобрели Порро у "Манчестер Сити" за 8.5 млн евро, а сейчас продали его за 40 млн.

Также "Спортинг" объявил о подписании правого крайка "Барселоны" Эктора Бельерина. В Португалии 27-летний игрок будет выступать до конца сезона.

Бельерин защищал цвета "Уотфорда", "Арсенала", "Бетиса" и "Барселоны". За каталонцев в текущем чемпионате Испании 27-летний Бельерин отыграл всего три матча, в основе которых начинал только один.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Барселона Тоттенхэм (Лондон) Эктор Бельерин Педро Порро
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