Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортинг продал Шпорам правого хавбека Порро за 40 млн и взял у Барселоны Бельерина
Португальцы активно провели последние часы трансферного окна
Фото: tottenhamhotspur.com / Автор невідомий
Испанский полузащитник Педро Порро продолжит карьеру в "Тоттенхэме". Официальный сайт "шпор" сообщает, что игрок переходит в АПЛ на правах аренды до завершения сезона с обязательным правом выкупа летом.
Хавбек уже определился с игровым номером: он будет выступать в футболке с тройкой на спине. В связи с тем, что до лета речь идет об аренде, продолжительность будущего контракта не разглашается.
Также официально "шпоры" не подтвердили сумму трансфера. Инсайдеры утверждают, что "Спортинг" получит за игрока 40 млн. евро.
Порро – воспитанник испанского футбола. Правый хавбек на взрослом уровне выступал за "Жирону", "Ман Сити", "Вальядолид" и "Спортинг". Год назад лиссабонские "львы" приобрели Порро у "Манчестер Сити" за 8.5 млн евро, а сейчас продали его за 40 млн.
Três temporadas de ????????????????????????̧????, ????????????????????????????̧????̃????, ????????????????????̧????̃???? ???? ????????????́???????????? ????⚪— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 31, 2023
Um verdadeiro ????????????̃???? em cada entrada em campo ???? @Pedroporro29_ #OBRIGADOPORRO pic.twitter.com/4aHusOrBV5
Также "Спортинг" объявил о подписании правого крайка "Барселоны" Эктора Бельерина. В Португалии 27-летний игрок будет выступать до конца сезона.
Бельерин защищал цвета "Уотфорда", "Арсенала", "Бетиса" и "Барселоны". За каталонцев в текущем чемпионате Испании 27-летний Бельерин отыграл всего три матча, в основе которых начинал только один.
⚪???? ???????????????????? ???? ???????????????????????? são as tuas cores ????⚪— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 31, 2023
Bem-vindo, @HectorBellerin ✍️ #EuSouSporting
Популярное сейчас
- 121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Кривцов побывал на тренировке своей новой команды
- Провожали в США. Шахтер трогательно простился с Сергеем Кривцовым
- Назван клуб АПЛ, в которой перейдет Илья Забарный
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев