Антонио Конте ляжет под нож - он пропустит ближайшие матчи Тоттенхэма

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте пропустит ближайшие матчи лондонской команды из-за проблем со здоровьем.

В последнее время итальянец испытывал сильные боли в животе. 53-летнему специалисту диагностировали холецистит, после чего было принято решение сделать операцию по удалению желчного пузыря. Хирургическое вмешательство состоится сегодня.

На время реабилитации Конте его обязанности будет исполнять помощник Кристиан Стеллини.

"Тоттенхэм" занимает пятое место в чемпионате Англии, набрав 36 баллов. В следующем матче "шпоры" будут принимать на своем поле "Манчестер Сити". Встреча пройдет 5 февраля и начнется в 18:30.