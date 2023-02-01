Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антонио Конте ляжет под нож - он пропустит ближайшие матчи Тоттенхэма
Специалисту удалят желчный пузырь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте пропустит ближайшие матчи лондонской команды из-за проблем со здоровьем.
В последнее время итальянец испытывал сильные боли в животе. 53-летнему специалисту диагностировали холецистит, после чего было принято решение сделать операцию по удалению желчного пузыря. Хирургическое вмешательство состоится сегодня.
На время реабилитации Конте его обязанности будет исполнять помощник Кристиан Стеллини.
"Тоттенхэм" занимает пятое место в чемпионате Англии, набрав 36 баллов. В следующем матче "шпоры" будут принимать на своем поле "Манчестер Сити". Встреча пройдет 5 февраля и начнется в 18:30.
Популярное сейчас
- Румынский клуб отказался играть с россиянами за час до начала спарринга
- Официально: Энцо Фернандес перешел из Бенфики в Челси за рекордную для АПЛ сумму
- Забарный уехал в Борнмут, Беседин - на Кипр, а Кривцов - в Майами. Главные новости за 31 января
- Все еще друзья. ВИДЕО, как игроки Манчестер Сити успокаивали разъяренного Зинченко после поражения Арсенала
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО