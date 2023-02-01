Владелец Лестера простил клубу долг в 194 млн фунтов

Председатель правления “Лестера” Айватт Шривадданапрабха освободил клуба от долга материнской компании King Power International.

Более 194 миллионов фунтов в виде кредитов и процентов были капитализированы в акционерный капитал компании King Power International Co Limited (KPI), которая полностью принадлежит семье Шриваддханапрабха, сообщает официальный сайт “Лестера”.

Это кредиты были предоставлены клубу для строительства новой тренировочной базы клуба, а также для инвестиций в команду во время пандемии.

Семья Шривадданапрабха уже второй раз прощает клубу долги. В 2013 году в акционерный капитал были переведены 103 млн фунтов.