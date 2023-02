Борнмут и Забарный. Американские владельцы, долгосрочный проект, неопытный тренер

В “Борнмуте” очень довольны трансфером Ильи Забарного. “Cherries complete Zabarnyi coup”, – так один из аутсайдеров АПЛ объявил о трансфере украинца, что можно перевести как “вишенки сорвали джекпот, подписав Забарного”. Такой же восторг можно услышать и от официальных лиц клуба. “Забарный имеет статус одного из самых многообещающих защитников в мире. Мы ожидаем, что он продолжит свое развитие в нашем клубе, и станет одним из самых важных и ценных игроков нашей команды”, – сказал исполнительный директор “Борнмута” Нейл Блейк.

Подписав Илью Забарного, “Борнмут” выполнил для себя две цели: команде нужен был еще один центральный защитник, кроме того клуб за не очень большие деньги взял талантливого футболиста с большим потенциалом для перепродажи.

“Борнмут” пропустил наибольшее количество голов среди всех команд АПЛ (42). Однако каждая цифра требует своего анализа. 16 голов (38% от общего количества) “Борнмут” пропустил в первых четырех турах, проиграв “Манчестер Сити” 0:4, “Арсеналу” 0:3 и “Ливерпулю” 0:9. После игры с “Ливерпулем” экс-тренер Скотт Паркер был отправлен в отставку, и под руководством Гари О’Нила, который ранее имел приставку и.о., а ныне утвержден в должности главного тренера, “вишенки” пропустили 26 голов в 16 турах, то есть 1.6 мяч за матч против четырех в среднем за 90 минут в стартовых четырех турах АПЛ.

Во многом Паркер был уволен не результат матча с “Ливерпулем”, а за свои пессимистические комментарии после игры. Экс-тренер “Борнмута” сказал, что его команда стала слабее после своего выхода из Чемпионшипа в АПЛ, недвусмысленным образом упрекая руководство клуба за пассивность на трансферном рынке. И правда, по сравнению с безумными тратами “Ноттингем Фореста” и умными сделками “Фулхэма”, двух других новичков АПЛ, работа “Борнмута” на рынке выглядела очень скромно. Это была команда уровня Чемпионшипа.

Заменивший Паркера Гари О’Нил предложил более позитивный подход, но за него прежде всего говорили результаты – у “Борнмута” была серия из шести матчей без поражений (две победы, четыре ничьи), что позволило команде сделать скачок в середину таблицы. Но успешный отрезок “вишенок” произошел благодаря стечению ряда обстоятельств – у команды был хороший календарь, она выигрывала те матчи, в которых наиграла на ничью, и делила очки с соперником там, где заслуживала поражения. В конечном итоге, истинный уровень команды вновь проявил себя – “Борнмут” проиграл десять из 13 следующих матчей во всех турнирах, дважды победив только у “Эвертона” в чемпионате и Кубке лиги. В некоторых поединках О’Нил и его команда едва не прыгали выше головы, “Борнмут” выигрывал в два мяча у “Лидса” и “Тоттенхэма”, но в итоге оба раза проигрывал (2:3, 3:4) после замен соперника во втором тайме. У “вишенок” не было своих резервов. В конечном итоге после поединка с “Ноттингем Форест”, когда “Борнмут” вновь не удержал победу (1:1), теперь уже Гари О’Нил заговорил, что команде “нужна помощь”, имея в виду усиление на трансферном рынке.

“Борнмут” – это команда без определенного игрового стиля. В прошлом сезоне в Чемпионшипе команда Паркера достаточно успешно играла в позиционный футбол, в АПЛ уровень соперников не позволяет “Борнмуту” действовать с позиции силы, но и для контратакующей игры у “вишенок” не было достаточно футболистов со скоростью, техникой и умением индивидуально решать эпизоды. По количеству ударов и xG “Борнмутом” с отрывом худшая команда лиги, “вишенки” третьи с конца и по количеству “быстрых атак” и “атаках через билд-ап”. Не все так удачно и у своих ворот. Никто в АПЛ не пропускал так много голов после стандартов, как “Борнмут” (13).

Перед чемпионатом мира-2022 владельцы “Борнмута” рассматривали вариант с Марсело Бьелсой, но все же решили предоставить неопытному О’Нилу, для которого это первая работа главным тренером, контракт на полтора года.

В борьбе за выживание участвуют семь команд, не так далеко и “Ноттингем Форест” с “Кристал Пэлас”, учитывая, что впереди еще 18 туров.

Помимо Забарного, “Борнмут” подписал еще пять футболистов, и О’Нил не может терять время на их адаптацию. Помимо несчастного “Эвертона”, который зимой не совершил ни одного трансфера, “Саутгемптон”, “Вулверхэмптон”, “Лидс”, “Ноттингем Форест” и “Лестер” потратили десятки миллионов фунтов на новых футболистов, а у “Вест Хэма” и так был самый сильный состав среди группы аутсайдеров. Не в пользу “Борнмута” играет неопытность главного тренера. “Саутгемптон”, “Вулверхэмптон” и “Эвертон” совершили менеджерские перестановки, а “вишенки” все же доверились 39-летнему Гари О’Нилу, который провел всего 19 матчей в качестве менеджера, этот показатель меркнет по сравнению с Шоном Дайчем (почти 500 игр) и Натаном Джонсом (больше 300), а также опыту и достижениям таких тренеров как Хулен Лопетеги, Дэвид Мойес, Джесси Марш, Брендан Роджерс и Стив Купер.

Однако характер трансферов говорит о том, что руководство клуба доверяет своему тренеру. О’Нил говорил, что команде нужна скорость и техника для игры на контратаках, и такие новички как 20-летний вингер Данго Уттара (22.5 млн), 23-летний форвард Антуан Семеньо (10 млн), фулбек Матеус Винья из “Ромы” (аренда), и 22-летний атакующий хавбек Хамед Траоре (аренда с обязательством выкупа в 30 млн) полностью соответствуют профилю О’Нила. Но помимо своих игровых качеств, эти футболисты, как и Илья Забарный, обладают другими достоинствами. Чтобы в этом разобраться, нужно вернуться к персоне владельца клуба.

Как и “Челси”, “Борнмут” перешел из рук российского бизнесмена в структуру американских инвесторов, специализирующихся на спортивных активах. “Борнмут”, конечно же, стоил дешевле лондонского клуба. Консорциум Black Knight Football Club, в который входят бизнесмен Билл Фоули и известный голливудский актер Майкл Б. Джордан, заплатил в декабре за “вишенок” сто миллионов фунтов.

