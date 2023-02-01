Ноттингем Форест подписал защитника Атлетико Мадрид

"Ноттингем Форест" подписал крайнего защитника "Атлетико" Мадрид Фелипе. Стороны подписали контракт до лета 2024-го.

33-летний бразилец провел успешный отрезок карьеры с 2016-го по 2019-й в "Порту", чем обратил на себя внимание "Атлетико". В Мадриде он провел 4 года, пока не перешел в АПЛ.

В комментарии клубным медиа Фелипе заявил, что мечтал сыграть в Премьер-лиге.

В этом сезоне у Фелипе всего 3 матча за "Атлетико" из-за многочисленных травм. В конце концов Фелипе проиграл конкуренцию Рейнилду.