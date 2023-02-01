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Челси представил Энцо Фернандеса. Чемпион мира взял номер недавно ушедшего чемпиона Европы

Англия
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"Пятерка" быстро нашла нового хозяина

Челси представил Энцо Фернандеса. Чемпион мира взял номер недавно ушедшего чемпиона Европы

Фото: chelseafc.com

Новина українською

"Челси" представил Энцо Фернандеса в качестве нового игрока команды. Бывший полузащитник "Бенфики" будет носить пятый номер.

До Энцо под этим номером выступал Жоржиньо, который в последний день трансферного окна перешел в "Арсенал".

Напомним, что Фернандес перешел в "Челси" за 121 миллион евро, что стало рекордом для АПЛ. Ранее самым дорогим трансфером Премьер-лиги был Лукаку, который перешел из "Интера" к "синим" за 113 миллионов евро.

В этом сезоне Фернандес провел за "Бенфику" 29 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. Он также стал лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре, выиграв с Аргентиной финал у Франции.

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В статье: Челси (Лондон) Энцо Фернандес
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Источник:
chelseafc.com

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