Дебют Мудрика на Бридже? Челси – Фулхэм. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура чемпионата Англии

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 22-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Челси" и "Фулхэмом".

"Синие" сделали масштабную закупку и теперь собираются вылезать из кризиса. В середине января "дачники" успели шокировать своего топ-соседа, теперь команда Поттера будет стремиться взять реванш в домашних стенах. Выйдет ли с первых минут Михаил Мудрик? Дебютируют ли другие новички "Челси"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 3 февраля – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский