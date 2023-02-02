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Дебют Мудрика на Бридже? Челси – Фулхэм. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура чемпионата Англии
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 22-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Челси" и "Фулхэмом".
"Синие" сделали масштабную закупку и теперь собираются вылезать из кризиса. В середине января "дачники" успели шокировать своего топ-соседа, теперь команда Поттера будет стремиться взять реванш в домашних стенах. Выйдет ли с первых минут Михаил Мудрик? Дебютируют ли другие новички "Челси"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 3 февраля – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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