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Дебют Мудрика на Бридже? Челси – Фулхэм. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура чемпионата Англии

Англия
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Дебют Мудрика на Бридже? Челси – Фулхэм. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура чемпионата Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 22-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Челси" и "Фулхэмом".

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"Синие" сделали масштабную закупку и теперь собираются вылезать из кризиса. В середине января "дачники" успели шокировать своего топ-соседа, теперь команда Поттера будет стремиться взять реванш в домашних стенах. Выйдет ли с первых минут Михаил Мудрик? Дебютируют ли другие новички "Челси"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 3 февраля – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Михаил Мудрик Трансляция Аудио онлайн стрим
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