С Гринвуда сняли все обвинения. Игрок МЮ обвинялся в сексуальном насилии в отношение своей девушки

С полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда сняты все обвинения. Полиция Большого Манчестера заявила, что 2-го февраля уголовное разбирательство в отношении 21-летнего футболиста закрыто.

Напомним, что больше года назад, 30-го января 2022-го, Гринвуда задержали в собственном доме. Это случилось после публикации его девушкой фото в Инстаграм, где она заявляла, что подверглась насилию. Позже футболисту были предъявлены обвинения в изнасиловании, нападении, угрозах убийством и сексуальном насилии.

В феврале его отпустили под залог, а в октябре арестовали за нарушение условий освобождения, так как он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

"Уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины в связи с расследованием, начатым в январе 2022 года, прекращено. Учитывая широкое освещение дела в СМИ, мы сообщаем, что он более не подвергается уголовному преследованию.

Мы обязаны постоянно контролировать дела. Сочетание отзыва показаний ключевых свидетелей и появления новых материалов означало, что реалистичной перспективы осуждения больше нет. В этих обстоятельствах мы обязаны прекратить дело", – приводит заявление полиции MEN.

Сразу после обвинения, с Гринвудом проистановил сотрудничество Nike, а потом подтвердил, что оно прекращено. "Манчестер Юнайтед" также отстранил игрока от тренировок и игр.