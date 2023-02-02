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С Гринвуда сняли все обвинения. Игрок МЮ обвинялся в сексуальном насилии в отношение своей девушки
Год карьеры молодого футболиста потрачен впустую
Getty Images / Global Images Ukraine
С полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда сняты все обвинения. Полиция Большого Манчестера заявила, что 2-го февраля уголовное разбирательство в отношении 21-летнего футболиста закрыто.
Напомним, что больше года назад, 30-го января 2022-го, Гринвуда задержали в собственном доме. Это случилось после публикации его девушкой фото в Инстаграм, где она заявляла, что подверглась насилию. Позже футболисту были предъявлены обвинения в изнасиловании, нападении, угрозах убийством и сексуальном насилии.
В феврале его отпустили под залог, а в октябре арестовали за нарушение условий освобождения, так как он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.
"Уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины в связи с расследованием, начатым в январе 2022 года, прекращено. Учитывая широкое освещение дела в СМИ, мы сообщаем, что он более не подвергается уголовному преследованию.
Мы обязаны постоянно контролировать дела. Сочетание отзыва показаний ключевых свидетелей и появления новых материалов означало, что реалистичной перспективы осуждения больше нет. В этих обстоятельствах мы обязаны прекратить дело", – приводит заявление полиции MEN.
Сразу после обвинения, с Гринвудом проистановил сотрудничество Nike, а потом подтвердил, что оно прекращено. "Манчестер Юнайтед" также отстранил игрока от тренировок и игр.
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