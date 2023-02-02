Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе – главный претендент на роль капитана сборной Франции
Нападающий созрел для капитанской повязки
24-летний Килиан Мбаппе – главный претендент на звание капитана сборной Франции, после ухода из национальной команды ряда футболистов, сообщает GFFN. На чемпионат мира Les Bleus с повязкой выводил Уго Льорис.
После Мундиаля Льорис объявил о завершении карьеры в сборной. Также повесили бутсы на гвоздь Карим Бензема и Стив Манданда, которые могли претендовать на повязку по возрасту и статусу.
Буквально сегодня, 2-го февраля, о завершении карьеры в сборной заявил Рафаэль Варан, который был вице-капитаном при Льорисе.
Таким образом главным претендентом считается именно форвард "ПСЖ", который уже давно стал лидером команды на поле, а в последнее время и за его пределами. Конкуренцию ему может навязать Антуан Гризманн, который также имеет важную роль на поле при Дидье Дешаме.
Популярное сейчас
- ГУР: путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей
- Рекорд Динамо, слезы в Шахтере, Забарный, Мудрик, Цыганков, Малиновский - ТОП-трансферы зимы
- Экс-ассистент Луческу вернулся в киевское Динамо
- Назван клуб АПЛ, в которой перейдет Илья Забарный
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев