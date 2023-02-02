МЮ о снятии обвинений с Гринвуда: Теперь клуб проведет собственный процесс, прежде чем определять дальнейшие шаги

"Манчестер Юнайтед" опубликовал заявление касаемо ситуации с Мейсоном Гринвудом. Клуб не спешит с возвращением футболиста в команду.

Сегодня, 2-го февраля, суд Большого Манчестера снял все обвинения с игрока "Манчестер Юнайтед". Год назад девушка Гринвуда обвинила его в насилии, сексуальном насилии, попытке изнасилования и угрозах убийством. Футболиста отстранили от тренировок и игр за клуб, а Nike расторг с ним контракт.

"Манчестер Юнайтед" учел решение Королевской прокуратуры о том, что все обвинения против Мэйсона Гринвуда сняты. Теперь клуб проведет собственный процесс, прежде чем определять дальнейшие шаги. Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев до тех пор, пока этот процесс не будет завершен", – гласит заявление клуба.

До задержания в феврале 2022-го Гринвуд успел провести 24 матча в сезоне, забить 6 голов и отдать 2 голевые передачи.