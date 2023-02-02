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Бенфика хотела продать Энцо Челси за 100 млн евро, но игрок не согласился
Принципиальная позиция чемпиона мира
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Энцо Фернандес мог перейти в "Челси" за 100 миллионов евро, а не 121 миллион, сообщает Financial Times. Аргентинец должен был остаться в аренде в "Бенфике" до конца сезона.
В таком случае Энцо даже получал бы зарплату от "Челси".
Играть за "Бенфику" ещё полсезона не согласился сам игрок. Лучший молодой футболист чемпионата мира в Катаре настаивал на переходе в "Челси" именно зимой.
В итоге трансфер Энцо в "Челси" побил рекорд АПЛ. Полузащитник обогнал переход Лукаку летом 2021-го в тот же "Челси" за 113 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего аргентинца в 55 миллионов евро.
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