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МЮ представил Забитцера. Известен номер нового полузащитника манкунианцев

Англия
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"Юнайтед" сделал важное усиление перед борьбой за топ-4

МЮ представил Забитцера. Известен номер нового полузащитника манкунианцев

Фото: https://twitter.com/ManUtd

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"Манчестер Юнайтед" официально представил хавбека Марселя Забитцера в качестве свего игрока. Австрийский полузащитник будет носить в клубе 15-й номер.

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28-летний полузащитник присоединился к "МЮ" на правах аренды до конца сезона. У "Юнайтед" не будет права или обязательства выкупа хавбека.

Трансфер связан с травмой Кристиана Эриксена, который выбыл до середины апреля из-за повреждения лодыжки. О том, что 30-летний датчанин выбыл на длительный срок стало известно 29-го января, за два дня до закрытия трансферного окна.

В этом сезоне Забитцер выходил на поле 24 раза, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. В среднем он проводил на поле всего 42 минуты. Портал Transfermarkt оценивает австрийца в 20 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
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