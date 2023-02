МЮ представил Забитцера. Известен номер нового полузащитника манкунианцев

"Манчестер Юнайтед" официально представил хавбека Марселя Забитцера в качестве свего игрока. Австрийский полузащитник будет носить в клубе 15-й номер.

28-летний полузащитник присоединился к "МЮ" на правах аренды до конца сезона. У "Юнайтед" не будет права или обязательства выкупа хавбека.

Трансфер связан с травмой Кристиана Эриксена, который выбыл до середины апреля из-за повреждения лодыжки. О том, что 30-летний датчанин выбыл на длительный срок стало известно 29-го января, за два дня до закрытия трансферного окна.

В этом сезоне Забитцер выходил на поле 24 раза, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. В среднем он проводил на поле всего 42 минуты. Портал Transfermarkt оценивает австрийца в 20 миллионов евро.

Our new midfield engine will wear the number 1️⃣5️⃣ shirt ????#MUFC