Челси назначил двух новых спортивных директоров

Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли получили работу в лондонском "Челси". Оба специалиста стали новыми спортивными директорами "синих", сообщает официальный сайт английского клуба.

Они будут контролировать весь спортивный процесс в команде, включая селекцию, трансферы и сбор данных.

Уинстэнли присоединился к "Челси" в ноябре прошлого года и занимался трансферной стратегией января. Стюарт перейдет в лондонский клуб на следующей неделе из "Монако", где он был техническим директором.

Лоуренс и Пол будут тесно сотрудничать с тренерским штабом Грэма Поттера.

Напомним, в зимнее трансферное окно "Челси" подписал защитника Бенуа Бадьяшиля, полузащитника Андрея Сантоса, вингеров Михаила Мудрика и Нони Мадуэке, форварда Давида Датро Фофана, защитник Мало Гюсто, полузащитника Энцо Фернандеса, а также арендовал нападающего Жоау Феликса.