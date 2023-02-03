  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси назначил двух новых спортивных директоров
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси назначил двух новых спортивных директоров

Англия
(1 голосов)

Специалисты получили работу в клубе

Челси назначил двух новых спортивных директоров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли получили работу в лондонском "Челси". Оба специалиста стали новыми спортивными директорами "синих", сообщает официальный сайт английского клуба.

Они будут контролировать весь спортивный процесс в команде, включая селекцию, трансферы и сбор данных.

Уинстэнли присоединился к "Челси" в ноябре прошлого года и занимался трансферной стратегией января. Стюарт перейдет в лондонский клуб на следующей неделе из "Монако", где он был техническим директором.

Лоуренс и Пол будут тесно сотрудничать с тренерским штабом Грэма Поттера.

Читайте такжеДерби-реванш? Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 03.02.2022

Напомним, в зимнее трансферное окно "Челси" подписал защитника Бенуа Бадьяшиля, полузащитника Андрея Сантоса, вингеров Михаила Мудрика и Нони Мадуэке, форварда Давида Датро Фофана, защитник Мало Гюсто, полузащитника Энцо Фернандеса, а также арендовал нападающего Жоау Феликса.

По теме
yellow-arrow
Арсенал объявил о подписании долгосрочного контракта с Мартинелли
yellow-arrow
Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
chelseafc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде