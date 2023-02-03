Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси назначил двух новых спортивных директоров
Специалисты получили работу в клубе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лоуренс Стюарт и Пол Уинстэнли получили работу в лондонском "Челси". Оба специалиста стали новыми спортивными директорами "синих", сообщает официальный сайт английского клуба.
Они будут контролировать весь спортивный процесс в команде, включая селекцию, трансферы и сбор данных.
Уинстэнли присоединился к "Челси" в ноябре прошлого года и занимался трансферной стратегией января. Стюарт перейдет в лондонский клуб на следующей неделе из "Монако", где он был техническим директором.
Лоуренс и Пол будут тесно сотрудничать с тренерским штабом Грэма Поттера.
Напомним, в зимнее трансферное окно "Челси" подписал защитника Бенуа Бадьяшиля, полузащитника Андрея Сантоса, вингеров Михаила Мудрика и Нони Мадуэке, форварда Давида Датро Фофана, защитник Мало Гюсто, полузащитника Энцо Фернандеса, а также арендовал нападающего Жоау Феликса.
Популярное сейчас
- Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса
- Официально: Бой Усик – Фьюри состоится 29 апреля
- Как Тузик грелку. Реал Мадрид - Валенсия 2:0. Видео голов и обзор матча
- Официально: Забарный перешел в клуб Английской Премьер-лиги
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО