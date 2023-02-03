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Всеукраинское дерби левых защитников. Эвертон – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 22-го тура чемпионата Англии между "Эвертоном" и лондонским "Арсеналом".
Лидер едет в гости к аутсайдеру. Александр Зинченко сыграет против Виталия Миколенко. Поединок, который займет первый временной слот в АПЛ в субботу, однозначно привлечет наше внимание. Смогут ли "ириски" ошарашить "канониров"? Сохранит ли "Арсенал" отрыв от "Манчестер Сити"? Как мотивирует свою команду Шон Дайч? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 4 февраля – в 14:30 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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