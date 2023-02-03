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Определились лучший игрок и тренер АПЛ в январе

Англия
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Наставник Зинченко вне конкуренции

Определились лучший игрок и тренер АПЛ в январе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига огласила имена лучших игрока и тренера месяца по итогам января.

В голосовании за лучшего футболиста победил нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. В минувшем месяце он забил три гола в четырех играх чемпионата. Англичанин получил награду в третий раз в своей карьере - ранее он выигрывал этот приз в январе 2019 года и в сентябре 2022 года.

Форвард опередил Дэна Берна ("Ньюкасл"), Бреннана Джонсона ("Ноттингем Форест"), Рияда Мареза ("Манчестер Сити"), Солли Марча ("Брайтон"), Давида Райя ("Брентфорд") и Букайо Сака ("Арсенал").

Лучшим наставником месяца в АПЛ стал представитель "Арсенала" Миккель Артета. В январе под его руководством "канониры" сыграли вничью с "Ньюкаслом" (0:0), обыграли "Тоттенхэм" (2:0) и "Манчестер Юнайтед" (3:2).

Специалист выиграл конкуренцию у Стива Купера ("Ноттингем Форест"), Роберто Де Дзерби ("Брайтон"), Унаи Эмери ("Астон Вилла") и Томаса Франка ("Брентфорд").

Для Артеты это уже третье признание в текущем сезоне. Ранее он был назван лучшим менеджером месяца в АПЛ в августе и ноябре/декабре.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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