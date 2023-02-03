Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились лучший игрок и тренер АПЛ в январе
Наставник Зинченко вне конкуренции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига огласила имена лучших игрока и тренера месяца по итогам января.
В голосовании за лучшего футболиста победил нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. В минувшем месяце он забил три гола в четырех играх чемпионата. Англичанин получил награду в третий раз в своей карьере - ранее он выигрывал этот приз в январе 2019 года и в сентябре 2022 года.
Форвард опередил Дэна Берна ("Ньюкасл"), Бреннана Джонсона ("Ноттингем Форест"), Рияда Мареза ("Манчестер Сити"), Солли Марча ("Брайтон"), Давида Райя ("Брентфорд") и Букайо Сака ("Арсенал").
It just had to be him ????????— Premier League (@premierleague) February 3, 2023
Marcus Rashford is @EASPORTSFIFA Player of the Month for the second time this season!
#PLAwards | @MarcusRashford pic.twitter.com/0ZpUg0lswa
Лучшим наставником месяца в АПЛ стал представитель "Арсенала" Миккель Артета. В январе под его руководством "канониры" сыграли вничью с "Ньюкаслом" (0:0), обыграли "Тоттенхэм" (2:0) и "Манчестер Юнайтед" (3:2).
Специалист выиграл конкуренцию у Стива Купера ("Ноттингем Форест"), Роберто Де Дзерби ("Брайтон"), Унаи Эмери ("Астон Вилла") и Томаса Франка ("Брентфорд").
Для Артеты это уже третье признание в текущем сезоне. Ранее он был назван лучшим менеджером месяца в АПЛ в августе и ноябре/декабре.
Leading the way ????— Premier League (@premierleague) February 3, 2023
For the third time this season, Mikel Arteta is your @BarclaysFooty Manager of the Month!
#PLAwards | @Arsenal pic.twitter.com/4EY0M90Fox
Популярное сейчас
- Челси, Челси, Челси и два украинца. Топ-10 трансферов зимы в АПЛ
- Экс-голкипер Шахтера и Мариуполя живет в лагере для беженцев в Бельгии
- Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса
- 121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО