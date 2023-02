Определились лучший игрок и тренер АПЛ в январе

Английская Премьер-лига огласила имена лучших игрока и тренера месяца по итогам января.

В голосовании за лучшего футболиста победил нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд. В минувшем месяце он забил три гола в четырех играх чемпионата. Англичанин получил награду в третий раз в своей карьере - ранее он выигрывал этот приз в январе 2019 года и в сентябре 2022 года.

Форвард опередил Дэна Берна ("Ньюкасл"), Бреннана Джонсона ("Ноттингем Форест"), Рияда Мареза ("Манчестер Сити"), Солли Марча ("Брайтон"), Давида Райя ("Брентфорд") и Букайо Сака ("Арсенал").

