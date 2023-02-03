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Обамеянг и Бадьяшиль не попали в заявку Челси на плей-офф ЛЧ. Мудрик, Энцо и Феликс в списке
Интересные приоритеты
Фото: twitter.com/Auba
Пьер-Эмерик Обамеянг и новичок Бенуа Бадьяшиль не попали в заявку "Челси" на плей-офф Лиги чемпионов. При этом клуб добавил в список Жоау Феликса, Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика.
Обамеянга из списка исключили, чтобы добавить новых полузащитников и нападающих. При этом Бадьяшилю места не хватило, клуб не стал менять кого-либо из защитников на француза. Среди фуллбеков в плей-офф смогут сыграть Тьяго Силва, Трево Чалоба, Бэн Чиллвел, Рис Джеймс, Калиду Кулибали, Сезар Аспиликуэта, Марк Кукурелья и Уэсли Фофана.
"Челси" сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" Дортмунд уже 15-го февраля.
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