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Обамеянг и Бадьяшиль не попали в заявку Челси на плей-офф ЛЧ. Мудрик, Энцо и Феликс в списке

Англия
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Обамеянг и Бадьяшиль не попали в заявку Челси на плей-офф ЛЧ. Мудрик, Энцо и Феликс в списке

Фото: twitter.com/Auba

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Пьер-Эмерик Обамеянг и новичок Бенуа Бадьяшиль не попали в заявку "Челси" на плей-офф Лиги чемпионов. При этом клуб добавил в список Жоау Феликса, Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика.

Обамеянга из списка исключили, чтобы добавить новых полузащитников и нападающих. При этом Бадьяшилю места не хватило, клуб не стал менять кого-либо из защитников на француза. Среди фуллбеков в плей-офф смогут сыграть Тьяго Силва, Трево Чалоба, Бэн Чиллвел, Рис Джеймс, Калиду Кулибали, Сезар Аспиликуэта, Марк Кукурелья и Уэсли Фофана.

"Челси" сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией" Дортмунд уже 15-го февраля.

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В статье: Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон) Бенуа Бадьяшиль
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Источник:
chelseafc.com

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