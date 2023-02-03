  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг - о трансфере Забитцера: Он может выйти на поле уже завтра
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг - о трансфере Забитцера: Он может выйти на поле уже завтра

Англия
(1 голосов)

Наставник отреагировал на переход полузащитника

Тен Хаг - о трансфере Забитцера: Он может выйти на поле уже завтра

Фото: Manchester United

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в последний день зимнего трансферного окна усилил свой состав австрийским полузащитником Марселем Забитцером, который перебрался в Манчестер из "Баварии".

Наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг отреагировал на переход полузащитника, заявив, что футболист готов выйти на поле уже в субботу, 4 февраля, в матче АПЛ:

"Он провел лишь одну тренировочную сессию, но вы видите, что он очень физически здоровый игрок. У меня не было других ожиданий. Он приезжает из мюнхенской "Баварии". Немецкие клубы всегда беспокоятся о физической готовности игроков. Итак, он готов. Поэтому я думаю, что он готов играть", - приводит слова наставника издание Goal.

Стоит отметить, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" запланировал на субботу, 4 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
В ожидании дебюта Мудрика на Стэмфорде. Текстовая трансляция матча Челси - Фулхэм
yellow-arrow
Дебют Мудрика на Бридже. Челси – Фулхэм. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура чемпионата Англии
yellow-arrow
Первая встреча с первых минут: Мудрик в основе Челси на матч с Фулхэмом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде