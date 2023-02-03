Тен Хаг - о трансфере Забитцера: Он может выйти на поле уже завтра

"Манчестер Юнайтед" в последний день зимнего трансферного окна усилил свой состав австрийским полузащитником Марселем Забитцером, который перебрался в Манчестер из "Баварии".

Наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг отреагировал на переход полузащитника, заявив, что футболист готов выйти на поле уже в субботу, 4 февраля, в матче АПЛ:

"Он провел лишь одну тренировочную сессию, но вы видите, что он очень физически здоровый игрок. У меня не было других ожиданий. Он приезжает из мюнхенской "Баварии". Немецкие клубы всегда беспокоятся о физической готовности игроков. Итак, он готов. Поэтому я думаю, что он готов играть", - приводит слова наставника издание Goal .

Стоит отметить, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" запланировал на субботу, 4 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.