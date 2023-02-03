Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая встреча с первых минут: Мудрик в основе Челси на матч с Фулхэмом
Полноценный дебют
Фото: twitter
"Челси" опубликовал стартовый состав команды на матч с "Фулхэмом". Михаил Мудрик впервые выйдет на поле в футболке "синих" с первых минут встречи.
В матче также дебютирует Энцо Фернандес в центре поля, рядом с ним – Галлахер и Маунт. Мудрик сыграет в атаке с Хаверцом и Зиешем.
Михаил уже выходил на поле за "Челси" – в матче с "Ливерпулем" в АПЛ 21-го января. Таким образом Мудрик выйдет на поле уже во второй встрече подряд. Судя по всему, полузащитник становится игроком основной обоймы.
Встреча начнется в 22:00.
Come on Chelsea! ✌️@ParimatchGlobal | #CheFul pic.twitter.com/tDLahmY7BS— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 3, 2023
Читайте такжеДебют Мудрика на Бридже. Челси – Фулхэм. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура чемпионата Англии
Популярное сейчас
- Дерби-реванш? Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 03.02.2022
- ФОТО. Забарный провел первую тренировку с Борнмутом
- Экс-голкипер Шахтера и Мариуполя живет в лагере для беженцев в Бельгии
- Назван клуб АПЛ, в которой перейдет Илья Забарный
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
Новости по теме
- 14:59 Прогнозы на футбол Дерби-реванш? Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 03.02.2022
- 21:18 Зарубежные Дебют Мудрика на Бридже. Челси – Фулхэм. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура чемпионата Англии
- 09:13 Украинские Мудрик установил новый личный рекорд скорости в матче против Ливерпуля