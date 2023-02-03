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Первая встреча с первых минут: Мудрик в основе Челси на матч с Фулхэмом

Англия
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Полноценный дебют

Первая встреча с первых минут: Мудрик в основе Челси на матч с Фулхэмом

Фото: twitter

Новина українською

"Челси" опубликовал стартовый состав команды на матч с "Фулхэмом". Михаил Мудрик впервые выйдет на поле в футболке "синих" с первых минут встречи.

В матче также дебютирует Энцо Фернандес в центре поля, рядом с ним – Галлахер и Маунт. Мудрик сыграет в атаке с Хаверцом и Зиешем.

Михаил уже выходил на поле за "Челси" – в матче с "Ливерпулем" в АПЛ 21-го января. Таким образом Мудрик выйдет на поле уже во второй встрече подряд. Судя по всему, полузащитник становится игроком основной обоймы.

Встреча начнется в 22:00.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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