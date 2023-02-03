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Мудрика заменили в перерыве встречи с Фулхэмом. Английский журналист не понял почему украинца убрали
Это его дебютный матч с первых минут
Фото: https://twitter.com/ChelseaFC
Михаил Мудрик отыграл всего 45 минут в своем дебютном матче с первых минут за "Челси"тпротив "Фулхэма". Грэм Поттер заменил украинца в перерыве на Нони Мадуеке.
Журналист Низар Кинселла высказался, что "не видит Мудрика на скамье запасных", но рад, что это "не травма".
Примечательно, что Мадуеке также новичок, пришедший из "ПСВ" этой зимой за 35 миллионов евро.
Мудрик не отметился результативными действиями в этой встрече. Игра шла через фланг Хакима Зиеша;
Напомним, что украинец перешел в "Челси" в январе за 100 миллионов евро. Он уже дебютировал за "синих" 21-го января против "Ливерпуля", когда впечатлил английские медиа.
Can't see Mudryk on the bench but hopefully not an injury.— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) February 3, 2023
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