  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед рассмотрит ситуацию с Гринвудом со стороны влияния на бренд и отношения со спонсорами
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед рассмотрит ситуацию с Гринвудом со стороны влияния на бренд и отношения со спонсорами

Англия
(1 голосов)

В клубе большинство против возвращения

Манчестер Юнайтед рассмотрит ситуацию с Гринвудом со стороны влияния на бренд и отношения со спонсорами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не спешит возвращать Мейсона Гринвуда, несмотря на снятие обвинений с футболиста. Многие сотрудники клуба против того, чтобы англичанин снова выступал за команду.

Судя по всему, большинство считает репутационные потери слишком значительными, чтобы возвращать Гринвуда.

Тем не менее, консенсуса по этому вопросу нет – другие считают, что нужно позаботиться об игроке, так как он выступает за "МЮ" с 7 лет, а обвинения сняты.

Как публично заявил ранее "Манчестер Юнайтед", клуб проведет собственное разбирательство по этому вопросу. Также обратят внимание на влияние ситуации на бренд и отношения со спонсорами.

Напомним, что в начале февраля стало известно, что с Мейсона Гринвуда сняты обвинения в сексуальном насилии, изнасиловании, угрозе смертью и физическом насилии.

По теме
yellow-arrow
Всеукраинское дерби левых защитников. Эвертон – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура АПЛ
yellow-arrow
Поттер объяснил, почему Мудрик был заменен в перерыве
yellow-arrow
Эвертон - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.02.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
theguardian.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде