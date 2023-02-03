Манчестер Юнайтед рассмотрит ситуацию с Гринвудом со стороны влияния на бренд и отношения со спонсорами

"Манчестер Юнайтед" не спешит возвращать Мейсона Гринвуда, несмотря на снятие обвинений с футболиста. Многие сотрудники клуба против того, чтобы англичанин снова выступал за команду.

Судя по всему, большинство считает репутационные потери слишком значительными, чтобы возвращать Гринвуда.

Тем не менее, консенсуса по этому вопросу нет – другие считают, что нужно позаботиться об игроке, так как он выступает за "МЮ" с 7 лет, а обвинения сняты.

Как публично заявил ранее "Манчестер Юнайтед", клуб проведет собственное разбирательство по этому вопросу. Также обратят внимание на влияние ситуации на бренд и отношения со спонсорами.

Напомним, что в начале февраля стало известно, что с Мейсона Гринвуда сняты обвинения в сексуальном насилии, изнасиловании, угрозе смертью и физическом насилии.