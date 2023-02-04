Поттер объяснил, почему Мудрик был заменен в перерыве

Матч с “Фулхэмом” стал дебютным для Михаила Мудрика на “Стэмфорд Бридж”, но украинец был мало вовлечен в игру и в перерыве главный тренер “синих” Грэм Поттера снял его с поля.

Мудрик 19 раз коснулся мяча (меньше всех в “Челси”), отдал 11 точных передач и ни разу не пробил по воротам.

Как оказалось, слабую игру украинца можно объяснить проблемами со здоровьем. “У Мудрика была тяжелая простуда на протяжении всей недели, и у него была тяжесть в ногах”, – приводит слова Поттера после матча Evening Standard.

Игра с “Фулхэмом” закончилась безголевой ничьей (0:0). Следующий матч в чемпионате Англии “Челси” проведет 11 февраля против “Вест Хэма” на выезде.