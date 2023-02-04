Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поттер объяснил, почему Мудрик был заменен в перерыве
У украинца были проблемы со здоровьем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч с “Фулхэмом” стал дебютным для Михаила Мудрика на “Стэмфорд Бридж”, но украинец был мало вовлечен в игру и в перерыве главный тренер “синих” Грэм Поттера снял его с поля.
Мудрик 19 раз коснулся мяча (меньше всех в “Челси”), отдал 11 точных передач и ни разу не пробил по воротам.
Как оказалось, слабую игру украинца можно объяснить проблемами со здоровьем. “У Мудрика была тяжелая простуда на протяжении всей недели, и у него была тяжесть в ногах”, – приводит слова Поттера после матча Evening Standard.
Игра с “Фулхэмом” закончилась безголевой ничьей (0:0). Следующий матч в чемпионате Англии “Челси” проведет 11 февраля против “Вест Хэма” на выезде.
Популярное сейчас
- Дебют Мудрика на Бридже. Челси – Фулхэм. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура чемпионата Англии
- Между руководством Челси и Бенфики по время переговоров по Энцо чуть не завязалась драка
- ГУР: Задача от Путина – захватить Донбасс до марта
- 121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО