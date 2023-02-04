Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик сыграл со старта. Челси – Фулхэм 0:0. Обзор матча
"Дачники" сумели отбиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 22-го тура английского чемпионата, в котором "Челси" и "Фулхэм" за 90 минут так и не смогли отличиться. Ближе к этому были "аристократы", однако гостям кроме голкипера помогали еще и каркас ворот и везения. "Дачники" тоже имели шанс забить, и тоже его не реализовали. Это был дебютный матч для Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса в старте “синих”.
"Челси" – "Фулхэм" 0:0
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Худшая оценка среди игроков обеих команд. Эксперты низко оценили игру Мудрика в матче с Фулхэмом
- Михаил Мудрик мучился один тайм, а его команда – два. АПЛ. Челси – Фулхэм 0:0
- Легионер Динамо близок к переезду в Турцию - СМИ
- Назван клуб АПЛ, в которой перейдет Илья Забарный
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
Новости по теме
- 06:32 Украинские 45 минут Мудрика, победа Динамо, заявки Шахтера и Днепра-1 на еврокубки. Главные новости за 3 февраля
- 00:56 Зарубежные Поттер объяснил, почему Мудрик был заменен в перерыве
- 00:30 Украинские Худшая оценка среди игроков обеих команд. Эксперты низко оценили игру Мудрика в матче с Фулхэмом
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
caso41
04.02.2023 в 09:24
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн