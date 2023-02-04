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Мудрик сыграл со старта. Челси – Фулхэм 0:0. Обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Дачники" сумели отбиться

Мудрик сыграл со старта. Челси – Фулхэм 0:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 22-го тура английского чемпионата, в котором "Челси" и "Фулхэм" за 90 минут так и не смогли отличиться. Ближе к этому были "аристократы", однако гостям кроме голкипера помогали еще и каркас ворот и везения. "Дачники" тоже имели шанс забить, и тоже его не реализовали. Это был дебютный матч для Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса в старте “синих”.

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"Челси" – "Фулхэм" 0:0

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В статье: Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (0)
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caso41
04.02.2023 в 09:24
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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