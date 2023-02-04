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Челси хочет избежать наказания от АПЛ за большие финансовые расходы
При чем здесь Абрамович?
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Челси" планирует избежать наказания от Английской Премьер-Лиги за большие расходы на трансферы игроков зимой.
Руководство синих будет настаивать на том, что клуб не получал финансирования в течение трёх месяцев после того, как на предыдущего владельца лондонцев, российского бизнесмена Романа Абрамовича, были наложены санкции со стороны правительства Великобритании.
Пока неизвестно, как в руководстве АПЛ отреагируют на просьбу "Челси". УЕФА в свою очередь внёс лондонцев в список клубов, за которыми "ведётся пристальное наблюдение".
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