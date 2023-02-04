Челси хочет избежать наказания от АПЛ за большие финансовые расходы

"Челси" планирует избежать наказания от Английской Премьер-Лиги за большие расходы на трансферы игроков зимой.

Руководство синих будет настаивать на том, что клуб не получал финансирования в течение трёх месяцев после того, как на предыдущего владельца лондонцев, российского бизнесмена Романа Абрамовича, были наложены санкции со стороны правительства Великобритании.

Пока неизвестно, как в руководстве АПЛ отреагируют на просьбу "Челси". УЕФА в свою очередь внёс лондонцев в список клубов, за которыми "ведётся пристальное наблюдение".