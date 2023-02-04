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Сунесс: С Боэли снимают штаны, когда дело доходит до трансферов

Англия
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Эксперт высказался о стратегии нового собственника "синих"

Сунесс: С Боэли снимают штаны, когда дело доходит до трансферов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Шотландии Грэм Сунесс рассказал, что думает о трансферной политике "Челси":

"Тодд Боэли — супербогатый бизнесмен, который узнал футбол на горьком опыте и с которого снимают штаны, когда дело доходит до трансферов. Он не знает цены игроков, которых покупает. У него могут быть очень глубокие карманы, но кто на самом деле даёт ему информацию о футболистах?

Когда дело дошло до Энцо Фернандеса, "Челси" заплатил наценку сверх наценки сверх наценки. Наценка из-за того, что это английская Премьер-лига. Наценка, потому что это "Челси". Наценка, потому что они хотят этого игрока прямо сейчас", - сказал Сунесс.

Напомним, переход полузащитника Энцо Фернандеса стал самым дорогим трансфером в истории "Челси". Лондонцы заплатили за игрока € 121 млн.

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Сунесс Тодд Боэли
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Источник:
Daily Mail

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