Сунесс: С Боэли снимают штаны, когда дело доходит до трансферов

Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Шотландии Грэм Сунесс рассказал, что думает о трансферной политике "Челси":

"Тодд Боэли — супербогатый бизнесмен, который узнал футбол на горьком опыте и с которого снимают штаны, когда дело доходит до трансферов. Он не знает цены игроков, которых покупает. У него могут быть очень глубокие карманы, но кто на самом деле даёт ему информацию о футболистах?

Когда дело дошло до Энцо Фернандеса, "Челси" заплатил наценку сверх наценки сверх наценки. Наценка из-за того, что это английская Премьер-лига. Наценка, потому что это "Челси". Наценка, потому что они хотят этого игрока прямо сейчас", - сказал Сунесс.