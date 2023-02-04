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Сунесс: С Боэли снимают штаны, когда дело доходит до трансферов
Эксперт высказался о стратегии нового собственника "синих"
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Шотландии Грэм Сунесс рассказал, что думает о трансферной политике "Челси":
"Тодд Боэли — супербогатый бизнесмен, который узнал футбол на горьком опыте и с которого снимают штаны, когда дело доходит до трансферов. Он не знает цены игроков, которых покупает. У него могут быть очень глубокие карманы, но кто на самом деле даёт ему информацию о футболистах?
Когда дело дошло до Энцо Фернандеса, "Челси" заплатил наценку сверх наценки сверх наценки. Наценка из-за того, что это английская Премьер-лига. Наценка, потому что это "Челси". Наценка, потому что они хотят этого игрока прямо сейчас", - сказал Сунесс.
Напомним, переход полузащитника Энцо Фернандеса стал самым дорогим трансфером в истории "Челси". Лондонцы заплатили за игрока € 121 млн.
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