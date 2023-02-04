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Вингер Тоттенхэма может переехать в Бразилию
Игрок имеет возможность продолжить карьеру на родине
Getty Images / Global Images Ukraine
Бразильский "Сан-Паулу" намерен предложить контракт полузащитнику "Тоттенхэма" Лукасу Моуре. Об этом сообщает авторитетный журналист Экрем Конур.
Понятно, что возможный договор для 30-летнего полузащитника рассчитан на три года. Действующее соглашение Моуры с "Тоттенхэмом" при этом заканчивается летом.
Напомним, в текущем сезоне Моура сыграл 11 матчей в АПЛ за "шпор". Он не входит в стартовую десятку коуча команды Антонио Конте.
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Источник:Екрем Конур
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