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Вингер Тоттенхэма может переехать в Бразилию

Англия
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Игрок имеет возможность продолжить карьеру на родине

Вингер Тоттенхэма может переехать в Бразилию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский "Сан-Паулу" намерен предложить контракт полузащитнику "Тоттенхэма" Лукасу Моуре. Об этом сообщает авторитетный журналист Экрем Конур.

Понятно, что возможный договор для 30-летнего полузащитника рассчитан на три года. Действующее соглашение Моуры с "Тоттенхэмом" при этом заканчивается летом.

Напомним, в текущем сезоне Моура сыграл 11 матчей в АПЛ за "шпор". Он не входит в стартовую десятку коуча команды Антонио Конте.

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В статье: Лукас Моура Тоттенхэм (Лондон) Сан-Паулу
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Источник:
Екрем Конур

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