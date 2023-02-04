Вингер Тоттенхэма может переехать в Бразилию

Бразильский "Сан-Паулу" намерен предложить контракт полузащитнику "Тоттенхэма" Лукасу Моуре. Об этом сообщает авторитетный журналист Экрем Конур.

Понятно, что возможный договор для 30-летнего полузащитника рассчитан на три года. Действующее соглашение Моуры с "Тоттенхэмом" при этом заканчивается летом.

Напомним, в текущем сезоне Моура сыграл 11 матчей в АПЛ за "шпор". Он не входит в стартовую десятку коуча команды Антонио Конте.