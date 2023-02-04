Манчестер Юнайтед нацелился на звездного вингера Барселоны

"Манчестер Юнайтед" интересуется возможностью трансфера полузащитника "Барселоны" Ансумане Фати. Манкунианцы хотят приобрести качественного вингера летом и видят Фати приоритетным вариантом.

В этом сезоне 20-летний испанец иногда выступал на позиции форварда, где его и планирует использовать тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг.

Проблемой может стать клаусула в размере миллиарда евро, прописанная в контракте Фати. Все будет зависеть от того, согласятся ли каталонцы продать вингера за меньшую сумму.

Напомним, в текущем сезоне Ансу Фати забил шесть голов и отдал три асиста в 30 матчах за "Барселону".