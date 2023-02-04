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Гвардиола: Мы поговорили с руководством о возможной замене Канселу, но это заняло три минуты
Тренеру отказали в трансфере
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий о возможной замене защитника Жоау Канселу, который перешёл в "Баварию" в зимнее трансферное окно на правах аренды.
"Мы поговорили о возможной замене, но это заняло три минуты. Я спросил: "У вас есть какой-нибудь вариант?" Чики Бегиристайн ответил: "Нет". Я сказал: "Подождём". Вот и всё. Я предпочитаю, чтобы за несколько месяцев до конца сезона мы могли обойтись без сумасшедших вложений. Летом будем смотреть", - сказал коуч.
Напомним, 28-летний португалец подписал с "Баварией" контракт до конца сезона-2022/2023. Также в соглашении сторон предусмотрена опция выкупа Канселу ближайшим летом.
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