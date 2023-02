АПЛ. Эвертон - Арсенал 1:0. Вот вам и Дайч

“Арсенал” лишь второй раз в сезоне проиграл в АПЛ. И кому! Предпоследней команде чемпионата, которая не замыкала дно таблицы только лишь благодаря разнице мячей. Новый тренер “ирисок” Шон Дайч не получил ни одного футболиста в зимнее трансферное окно, но это не помешало ему идеально подготовить свою команду к матчу с “Арсеналом”. Это не был отскок. Один из аутсайдеров лиги заслуженно обыграл лидера.

Для “Арсенала” это был один из худших матчей в сезоне. “Эвертон” нивелировал многие сильные стороны “канониров”, но и игра “Арсенала” сама по себе вызывает вопросы, как в индивидуальном плане, так и командном. “Арсенал” большую часть матча провел в пешеходном темпе, не сумев справиться с динамизмом и усилиями противника. Команда Артеты плохо играла при стандартах у своих ворот (и так пропустила единственный гол, забегая вперед), были проблемы у гостей с выходом из-под прессинга, привычные паттерны в атаке не работали, а плана “Б” – не было. Очень редко игрокам “Арсенала” удавалось показывать индивидуальный класс, во многом из-за того, что “канониры” не создавали численное преимущество на каких-то участках поля, только Саке удавалось пару раз раз разобраться с Миколенко на левом фланге.

Именно с фланга Саки и Миколенко “Арсенал” смог создать своих два полумомента в первом тайме. Сначала игрок сборной Англии обыграл Мико, дал пас Нкетии, но форвард “канониров” ударил выше, а затем Сака пробивал сам, но Коуди вынес мяч с пустых ворот.

Итак, что делал “Эвертон”, почему мы не увидели прежний “Арсенал”? В первую очередь, Шон Дайч насытил центр поля “ирисок”. Дукуре, Гейе и Онана провели превосходный матч, перекрывая все свободные зоны для “восьмерок” гостей Джаки и Эдегора, так “Арсенал” лишился одного из своих главных элементов игры. Трио центрхавов “Эвертона” показали взаипонимание и дисциплину – ничего подобного за время работы Лэмпарда мы не видели.

