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АПЛ. Эвертон - Арсенал 1:0. Вот вам и Дайч

Англия
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Эвертон после смены тренера смог обыграть лидера чемпионата на своем поле 

АПЛ. Эвертон - Арсенал 1:0. Вот вам и Дайч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Арсенал” лишь второй раз в сезоне проиграл в АПЛ. И кому! Предпоследней команде чемпионата, которая не замыкала дно таблицы только лишь благодаря разнице мячей. Новый тренер “ирисок” Шон Дайч не получил ни одного футболиста в зимнее трансферное окно, но это не помешало ему идеально подготовить свою команду к матчу с “Арсеналом”. Это не был отскок. Один из аутсайдеров лиги заслуженно обыграл лидера.

Для “Арсенала” это был один из худших матчей в сезоне. “Эвертон” нивелировал многие сильные стороны “канониров”, но и игра “Арсенала” сама по себе вызывает вопросы, как в индивидуальном плане, так и командном. “Арсенал” большую часть матча провел в пешеходном темпе, не сумев справиться с динамизмом и усилиями противника. Команда Артеты плохо играла при стандартах у своих ворот (и так пропустила единственный гол, забегая вперед), были проблемы у гостей с выходом из-под прессинга, привычные паттерны в атаке не работали, а плана “Б” – не было. Очень редко игрокам “Арсенала” удавалось показывать индивидуальный класс, во многом из-за того, что “канониры” не создавали численное преимущество на каких-то участках поля, только Саке удавалось пару раз раз разобраться с Миколенко на левом фланге.

Именно с фланга Саки и Миколенко “Арсенал” смог создать своих два полумомента в первом тайме. Сначала игрок сборной Англии обыграл Мико, дал пас Нкетии, но форвард “канониров” ударил выше, а затем Сака пробивал сам, но Коуди вынес мяч с пустых ворот.

Итак, что делал “Эвертон”, почему мы не увидели прежний “Арсенал”? В первую очередь, Шон Дайч насытил центр поля “ирисок”. Дукуре, Гейе и Онана провели превосходный матч, перекрывая все свободные зоны для “восьмерок” гостей Джаки и Эдегора, так “Арсенал” лишился одного из своих главных элементов игры. Трио центрхавов “Эвертона” показали взаипонимание и дисциплину – ничего подобного за время работы Лэмпарда мы не видели.

Кроме того, “Эвертон” имел численное преимущество на флангах. Макнил и Ивоби часто менялись позициями, но неизменными оставались их функции – работа без мяча, помочь фланговым защитникам, начало атак.

“Эвертон” создал больше шансов у ворот “Арсенала” в первом тайме. Каждый угловой таил в себе опасность, кроме того были опасные прострелы с флангов, но Калверт-Льюину и Дукуре не удалось сыграть на завершении.

Хозяева забили свой первый гол сразу же после того как “Арсенал” провел двойную замену. И символично, что первый гол экс-тренера “Бернли” на “Гудисон Парк” организовали… два экс-игрока "Бернли". Макнил выполнил подачу с углового, а Тарковски выиграл борьбу в воздухе у Эдегора.

Игра немного приоткрылась после забитого гола, игрокам “Эвертона” было сложно играть с такой интенсивностью и энергией весь матч, и в конце поединка они сели ближе к своим воротам, рассчитывая на контратаки. Но при этом “ириски” действовали предельно дисциплинированно.

И “Арсеналу” так и не удалось что-то сделать с этим соперником. Ни одного по-настоящему хорошего момента за весь матч.

Очень важный результат для обеих команд. “Эвертон” может получить необходимый импульс в борьбе выживание, Артете нужно будет провести очень много мысленной работы, чтобы понять, что случилось с его командой на “Гудисон Парк”. Первое поражение в АПЛ с четвертого сентября.

Чемпионат Англии, 22-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Арсенал” 1:0

Гол: Тарковски 60

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмен – Ивоби, Онана, Гейе, Дукуре, Макнил – Калверт-Льюин (Мопе 62)

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт (Томиясу 85), Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор (Виейра 77), Парти (Жоржиньо 59), Джака – Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард 59)

Предупреждения: Миколенко 63, Онана 69, Пикфорд 86, Мопе 90+6 – Зинченко 90+6

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Александр Зинченко Джеймс Тарковски Виталий Миколенко
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
04.02.2023 в 16:48
ШО ТО БУЛО Нова ШВАЙКА більше ПЕЧЕ! Евертон дійсно МАВ ігрову перевагу над лідером чемпіонату! Цікаво, то гравцям господарів кортіло себе показати з найкращого боку новому наставнику, а це нападникам не особливо вдалося... НЕ реалізували декілька убойних моментів! Чи Дайч зміг кращу схему гри організувати Чекаємо продовження! Не хотілось, щоб це був одноразовий спалах. Тепер по нашим пройдемося Миколенко 6,72 при середній по Евертону 7,14 та Зінченко відповідно 6,12 і 6,43... Утім Олександр більше у позафутбольній сфері відзначився... І своїх підганяв, і суддю на збільшення додаткового часу пресував, а на Мопе прямо "наїхав"! Тепер Ливерпуль нехай не підведе!
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.02.2023 в 16:37
Неймовірно!
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