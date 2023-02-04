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АПЛ. Эвертон - Арсенал 1:0. Вот вам и Дайч
Эвертон после смены тренера смог обыграть лидера чемпионата на своем поле
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” лишь второй раз в сезоне проиграл в АПЛ. И кому! Предпоследней команде чемпионата, которая не замыкала дно таблицы только лишь благодаря разнице мячей. Новый тренер “ирисок” Шон Дайч не получил ни одного футболиста в зимнее трансферное окно, но это не помешало ему идеально подготовить свою команду к матчу с “Арсеналом”. Это не был отскок. Один из аутсайдеров лиги заслуженно обыграл лидера.
Для “Арсенала” это был один из худших матчей в сезоне. “Эвертон” нивелировал многие сильные стороны “канониров”, но и игра “Арсенала” сама по себе вызывает вопросы, как в индивидуальном плане, так и командном. “Арсенал” большую часть матча провел в пешеходном темпе, не сумев справиться с динамизмом и усилиями противника. Команда Артеты плохо играла при стандартах у своих ворот (и так пропустила единственный гол, забегая вперед), были проблемы у гостей с выходом из-под прессинга, привычные паттерны в атаке не работали, а плана “Б” – не было. Очень редко игрокам “Арсенала” удавалось показывать индивидуальный класс, во многом из-за того, что “канониры” не создавали численное преимущество на каких-то участках поля, только Саке удавалось пару раз раз разобраться с Миколенко на левом фланге.
HALF-TIME Everton 0-0 Arsenal— Premier League (@premierleague) February 4, 2023
Goalless at Goodison Park after a fiercely-contested first half#EVEARS pic.twitter.com/cyZkPcEGGm
Именно с фланга Саки и Миколенко “Арсенал” смог создать своих два полумомента в первом тайме. Сначала игрок сборной Англии обыграл Мико, дал пас Нкетии, но форвард “канониров” ударил выше, а затем Сака пробивал сам, но Коуди вынес мяч с пустых ворот.
Итак, что делал “Эвертон”, почему мы не увидели прежний “Арсенал”? В первую очередь, Шон Дайч насытил центр поля “ирисок”. Дукуре, Гейе и Онана провели превосходный матч, перекрывая все свободные зоны для “восьмерок” гостей Джаки и Эдегора, так “Арсенал” лишился одного из своих главных элементов игры. Трио центрхавов “Эвертона” показали взаипонимание и дисциплину – ничего подобного за время работы Лэмпарда мы не видели.
Sean Dyche making his voice heard on the touchline already pic.twitter.com/BvJNqNIaAJ— Everton FC News (@LivEchoEFC) February 4, 2023
Кроме того, “Эвертон” имел численное преимущество на флангах. Макнил и Ивоби часто менялись позициями, но неизменными оставались их функции – работа без мяча, помочь фланговым защитникам, начало атак.
“Эвертон” создал больше шансов у ворот “Арсенала” в первом тайме. Каждый угловой таил в себе опасность, кроме того были опасные прострелы с флангов, но Калверт-Льюину и Дукуре не удалось сыграть на завершении.
Хозяева забили свой первый гол сразу же после того как “Арсенал” провел двойную замену. И символично, что первый гол экс-тренера “Бернли” на “Гудисон Парк” организовали… два экс-игрока "Бернли". Макнил выполнил подачу с углового, а Тарковски выиграл борьбу в воздухе у Эдегора.
First goal feels! ????@Tarky19 ???? #EVEARS pic.twitter.com/O0zeI4A0M0— Everton (@Everton) February 4, 2023
Игра немного приоткрылась после забитого гола, игрокам “Эвертона” было сложно играть с такой интенсивностью и энергией весь матч, и в конце поединка они сели ближе к своим воротам, рассчитывая на контратаки. Но при этом “ириски” действовали предельно дисциплинированно.
И “Арсеналу” так и не удалось что-то сделать с этим соперником. Ни одного по-настоящему хорошего момента за весь матч.
Очень важный результат для обеих команд. “Эвертон” может получить необходимый импульс в борьбе выживание, Артете нужно будет провести очень много мысленной работы, чтобы понять, что случилось с его командой на “Гудисон Парк”. Первое поражение в АПЛ с четвертого сентября.
Чемпионат Англии, 22-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” – “Арсенал” 1:0
Гол: Тарковски 60
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Коулмен – Ивоби, Онана, Гейе, Дукуре, Макнил – Калверт-Льюин (Мопе 62)
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт (Томиясу 85), Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор (Виейра 77), Парти (Жоржиньо 59), Джака – Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард 59)
Предупреждения: Миколенко 63, Онана 69, Пикфорд 86, Мопе 90+6 – Зинченко 90+6
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