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Манчестер Юнайтед может продать сразу шесть игроков летом, чтобы заработать на трансферы
Клуб рассмотрит все возможные пропозиции
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг, вероятно, даст свое согласие на продажу сразу шести футболистов команды летом.
Такой шаг необходим для получения средств на трансферы. Клуб в этом случае могут покинуть Гарри Магуайр, Антони Марсьяль, Скотт Мактоминей, Донни ван де Бек, а также Алекс Теллес и Эрик Баи, которые сейчас находятся в аренде.
Важным для тен Хага будет усиление позиций форварда, центрбека и полузащитника, который способен работать как на защиту, так и на атаку.
Напомним, ранее сообщалось об
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