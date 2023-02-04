Манчестер Юнайтед может продать сразу шесть игроков летом, чтобы заработать на трансферы

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг, вероятно, даст свое согласие на продажу сразу шести футболистов команды летом.

Такой шаг необходим для получения средств на трансферы. Клуб в этом случае могут покинуть Гарри Магуайр, Антони Марсьяль, Скотт Мактоминей, Донни ван де Бек, а также Алекс Теллес и Эрик Баи, которые сейчас находятся в аренде.

Важным для тен Хага будет усиление позиций форварда, центрбека и полузащитника, который способен работать как на защиту, так и на атаку.