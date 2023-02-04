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Манчестер Юнайтед может продать сразу шесть игроков летом, чтобы заработать на трансферы

Англия
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Клуб рассмотрит все возможные пропозиции

Манчестер Юнайтед может продать сразу шесть игроков летом, чтобы заработать на трансферы

Фото: Getty Images / Автор – неизвестен

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг, вероятно, даст свое согласие на продажу сразу шести футболистов команды летом.

Такой шаг необходим для получения средств на трансферы. Клуб в этом случае могут покинуть Гарри Магуайр, Антони Марсьяль, Скотт Мактоминей, Донни ван де Бек, а также Алекс Теллес и Эрик Баи, которые сейчас находятся в аренде.

Важным для тен Хага будет усиление позиций форварда, центрбека и полузащитника, который способен работать как на защиту, так и на атаку.

Напомним, ранее сообщалось об интересе манкунианцев к вингеру "Барселоны" Ансу Фати.

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В статье: Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Эрик тен Хаг Донни ван де Бек
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Источник:
Mirror

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